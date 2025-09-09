DOOM: The Dark Ages совершила революцию с помощью RTGI, экономя место и время

Компания id Software рассказала, как внедрение RTGI (глобального освещения с трассировкой лучей) в DOOM: The Dark Ages не только улучшило визуальное качество игры, но и произвело революцию в процессе её разработки.

Во время презентации на SIGGRAPH 2025 разработчик продемонстрировал, как эта технология значительно сократила время обработки и потребность в хранилище при разработке игры.

Новая система глобального освещения с трассировкой лучей, представленная в движке id Tech 7, дебютировала в Indiana Jones and The Great Circle от MachineGames за несколько месяцев до выхода DOOM: The Dark Ages в начале этого года.

По словам разработчиков, эта технология значительно сократила время предварительных вычислений на каждой фазе, а также снизила требования к дисковому пространству, сетевому пространству и времени разработки по сравнению с традиционными технологиями.

Эта информация была представлена ​​Digital Foundry в своём еженедельном подкасте, где они проанализировали ощутимые преимущества такого подхода для будущего разработки игр. Хотя исключительная зависимость от RTGI не позволяет игрокам со старым оборудованием наслаждаться недавними релизами, такими как DOOM: The Dark Ages, преимущества разработки, вероятно, побудят больше студий использовать трассировку лучей и трассировку пути.

DOOM: The Dark Ages доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S|X и Game Pass.