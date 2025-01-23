DOOM: The Dark Ages станет самой большой и амбициозной игрой в истории id Software

DOOM: The Dark Ages расширит формулу DOOM во многих аспектах, в том числе и в переходе к полуоткрытому миру. Шутер с видом от первого лица предложит игрокам исследовать разнообразные уровни, образуя, по словам id, «самое большое игровое пространство за всю историю DOOM». Но как это отразится на времени прохождения игры?

В ходе сессии вопросов и ответов, режиссер Хьюго Мартин и исполнительный продюсер Марти Стрэттон назвали DOOM: The Dark Ages самой большой и амбициозной игрой id Software. И хотя конкретные подробности о продолжительности игры не были предоставлены, Мартин назвал ее «очень длинной», отметив при этом количество дополнительного контента, который будет доступен игрокам.

«Как и в любой другой игре, это зависит от того, как вы играете», - сказал Стрэттон. «Но это самая большая игра, самая большая кампания, которую мы когда-либо делали. Если вы исследуете эти уровни, то там просто тонны побочного контента».

Говоря о побочном контенте, Мартин добавил: «Я думаю, что в основном это будет охота за секретами. Если вы исследуете все секреты и станете завершающим игроком, то, конечно, получите гораздо больше впечатлений».

Кроме того, Мартин рассказал о продолжительности отдельных уровней в игре, сообщив, что на прохождение каждого из них в среднем будет уходить около часа.

«Мы не хотим, чтобы он был слишком длинным. Мы не хотим, чтобы ни один уровень не затянулся, - сказал он, а затем добавил: - Я думаю, что оптимальная продолжительность будет около часа, не больше. Так что многое из того, чем мы сейчас занимаемся, - это доработка и обеспечение того, чтобы мы оставались в этом пространстве. Но это точно масштабная кампания».

DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая для Xbox Series X/S, PS5 и PC.