DOOM: The Dark Ages станет самой большой и амбициозной игрой в истории id Software

DOOM: The Dark Ages расширит формулу DOOM во многих аспектах, в том числе и в переходе к полуоткрытому миру. Шутер с видом от первого лица предложит игрокам исследовать разнообразные уровни, образуя, по словам id, «самое большое игровое пространство за всю историю DOOM». Но как это отразится на времени прохождения игры?
В ходе сессии вопросов и ответов, режиссер Хьюго Мартин и исполнительный продюсер Марти Стрэттон назвали DOOM: The Dark Ages самой большой и амбициозной игрой id Software. И хотя конкретные подробности о продолжительности игры не были предоставлены, Мартин назвал ее «очень длинной», отметив при этом количество дополнительного контента, который будет доступен игрокам.
«Как и в любой другой игре, это зависит от того, как вы играете», - сказал Стрэттон. «Но это самая большая игра, самая большая кампания, которую мы когда-либо делали. Если вы исследуете эти уровни, то там просто тонны побочного контента».
Говоря о побочном контенте, Мартин добавил: «Я думаю, что в основном это будет охота за секретами. Если вы исследуете все секреты и станете завершающим игроком, то, конечно, получите гораздо больше впечатлений».
Кроме того, Мартин рассказал о продолжительности отдельных уровней в игре, сообщив, что на прохождение каждого из них в среднем будет уходить около часа.
«Мы не хотим, чтобы он был слишком длинным. Мы не хотим, чтобы ни один уровень не затянулся, - сказал он, а затем добавил: - Я думаю, что оптимальная продолжительность будет около часа, не больше. Так что многое из того, чем мы сейчас занимаемся, - это доработка и обеспечение того, чтобы мы оставались в этом пространстве. Но это точно масштабная кампания».
DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая для Xbox Series X/S, PS5 и PC.
угу- щас каждая вторая выходящая игра "амбициозная")
Время сношать чертей!
Что-то их в совсем оголтелый техномагизм повело. В начале все же старались поближе к научной фантастике быть. Жаль.
Какая нф с демонами и оккультизмом? Doom с самого начала был фэнтези наподобие вахи
Наконец то разработчики поняли, что делать игры на 100+ часов, это моветон. Скоро все так будут говорить, не слишком короткая и не слишком длинная
100 + часов как были так и будут выходить, особенно это касается больших ролевых игр в открытом мире, которые выходят раз в несколько лет. И это не моветон, а норма жизни. Дум это шутан, шутан это 10-15 часов сингла.
Инсайды были правы про дату релиза)
Атмосфера, эффекты, расчленёнка и метал круто!) Может атмосфера напоминает немного забытый painkiller и это хорошо, но всё-таки дум это дум) Щит прям универсальный:D) То что есть управление мехой и пилотирование - это уже копипаста с Serious Sam 4, где всякие залезания в крутые штуки были времеными приколами. В принципе и в Sam 2 были здоровые боссы, но не было возможно ещё более эпичных сражений, как тут будут. Ну что поделать если Croteam не смогла реализовать такой разрыв, зато отличия будут - в Sam всё-таки дальний бой всегда был на первом месте) Зато DOOM: The Dark Ages чередует дальний бой и прыжки ближнего боя+ ещё прарирование, а эта смесь тут мне не особо нравится, в посл. время чаще выходили такие игры, как Evil West и Banishers, где есть подобное чередование.
Враги-демоны и жирный отчасти тоже копипаста и связь с Serious Sam. Сгустки-шары и эффекты большого круга мне не понравились.
Цена неадекватная, региональные цены слабо продиктованы. Уже попытка въехать на 70$, а в евро и вовсе 80 ((( но зато будет по game pass.