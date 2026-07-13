Дополнение Revelations для DOOM: The Dark Ages получило очень высокие оценки от журналистов

Для id Software настали темные времена: компания сильно пострадала от массовых увольнений, проведённых Microsoft в подразделении Xbox. Однако, судя по первым обзорам, дополнение DOOM: The Dark Ages - Revelations получило очень высокие оценки.

Рецензии пока скудны, настолько, что у дополнения даже нет оценки Metascore на Metacritic из-за малого количества изданий, публикующих собственные рейтинги. Однако на OpenCritic Revelations имеет средний рейтинг 90, при этом 100% критиков рекомендуют приобрести дополнение для DOOM: The Dark Ages, что явно соответствует ожиданиям.

Вот некоторые из первых оценок:

Digital Anime — 9,5/10

DayOne — 9,5/10

ZdobywcyGier.eu — 9,5/10

IGN — 9/10

Sector — 9/10

Hobby Consolas — 85/100

PowerUp! — 8,5/10

Это делает текущее положение id Software ещё более ироничным, поскольку она входит в число команд, наиболее сильно пострадавших от сокращений, проведённых в последние дни, учитывая, что это студия, которая всегда поддерживала действительно замечательный уровень качества своих проектов.

Несмотря на сокращения, id Software в последние дни сообщила, что продолжает работу и по сути вернулась к тому размеру, который был во время перезапуска DOOM в 2016 году.

Различные инсайдеры, включая Тома Уоррена и Джейсона Шрайера, сообщили, что уже ведётся разработка новой DOOM, а движок id Tech не был заброшен.