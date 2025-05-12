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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.8 359 оценок

Драйвер Nvidia GeForce Game Ready 576.40 обеспечивает оптимизацию для DOOM: The Dark Ages

monk70 monk70

DOOM: The Dark Ages выходит на этой неделе, и Nvidia готовит ПК-геймеров с помощью нового драйвера GeForce Game Ready 576.40. Новый графический драйвер GeForce уже доступен, обещает оптимизацию для DOOM: The Dark Ages и поддержку DLSS для ряда новых игр.

DOOM: The Dark Ages использует движок idTech 8 с поддержкой трассировки лучей, DLSS, многокадровой генерации и многого другого. Через некоторое время после запуска выйдет патч для ПК-версии игры, представляющий трассировку пути, более интенсивную версию трассировки лучей.

Помимо оптимизации для DOOM, новый драйвер GeForce добавляет поддержку DLSS 4 и многокадровой генерации для New World: Aeternum. Кроме того, Nvidia расширила возможности переопределения DLSS. Эта функция позволяет геймерам принудительно включать DLSS для игр, которые еще не поддерживают DLSS. Она также может быть полезна для игр, использующих устаревшую версию DLSS — принудительное включение последней версии технологии может улучшить визуальные эффекты и производительность.

Исправления ошибок

  • [Monster Hunter Wilds] Случайные вылеты [5204023]
  • [Серия RTX 50] Мерцание теней в Dead Space Remake [5241013]
  • [Серия RTX 50] Цвета могут казаться слегка перенасыщенными, если разрешение в игре ниже собственного разрешения монитора [5158681]
    [Серия RTX 50] На дисплеях ASUS PG32UQXR/Asus ROG PG248QP/Asus ROG PG32UCDM при загрузке может отображаться черный экран [5088957]
  • На некоторых телевизорах LG могут наблюдаться небольшие подтормаживания из-за низкой частоты обновления при включении G-SYNC [5198025]

Известные проблемы

  • Мерцание/повреждение освещения Ghost of Tsushima Director's Cut [5138067]
  • Использование режима фото с включенной трассировкой пути в Cyberpunk 2077 приводит к сбою [5076545]
  • F1 23/F1 24 вылетает в конце гонки [5240429]
  • EA Sports FC 25 может вылетать во время игры [5251937]
13
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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Sivispacempb

Вначале заголовка подумал что опять зелёные что то сломали)

9
jax baron

в пачноуте так и есть.

Sidorovich12

Как говорится "ещё не вечер" 😁

1
The God Delusion

хммм думаю ставить новый драйвер только как минимум через пол года , а пока так на 566.36)

7
jax baron

2 года и точка.

Константин335

Да вообще лучше не ставь их, они не нужны. Ну только некоторые игры может будут хуже работать, а какие то и вообще не будут со временем, ну это ладно, главное ни в коем случае не обновляйся

2
Константин335

Обновился сейчас, сгорела видюха. Снова там Nvidia напортачили, в общем не обновляйтесь, сидите там дальше на 566.36, или на какой версии вы там

6
hpi

Не ври.

Константин335 hpi

Я не вру, все так и было

besnovaty1986 Константин335

А потом чего было?

VladikSPB

На 566.36 и дальше сидите ребят самый стабильный!

1
Пользователь ВКонтакте

После отката проблемных драйверов, на 4070 пока не обновляю // Андрюха Быков

PREDATOR7706

Не знаю обновился на 4070 никаких проблем нет

1
Slaviandi

Я уже два обновления драйверов не ставлю. Бестолковые

XpeH_B_naJIbTo

"Свежий чёрный экран уже доступен"

luVol
Кроме того, Nvidia расширила возможности переопределения DLSS. Эта функция позволяет геймерам принудительно включать DLSS для игр, которые еще не поддерживают DLSS

Старые игры не то, чтобы в длсс нуждаются, но все равно прикольно, что они с оглядкой на амд это сделали.