Драйвер Nvidia GeForce Game Ready 576.40 обеспечивает оптимизацию для DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages выходит на этой неделе, и Nvidia готовит ПК-геймеров с помощью нового драйвера GeForce Game Ready 576.40. Новый графический драйвер GeForce уже доступен, обещает оптимизацию для DOOM: The Dark Ages и поддержку DLSS для ряда новых игр.

DOOM: The Dark Ages использует движок idTech 8 с поддержкой трассировки лучей, DLSS, многокадровой генерации и многого другого. Через некоторое время после запуска выйдет патч для ПК-версии игры, представляющий трассировку пути, более интенсивную версию трассировки лучей.

Помимо оптимизации для DOOM, новый драйвер GeForce добавляет поддержку DLSS 4 и многокадровой генерации для New World: Aeternum. Кроме того, Nvidia расширила возможности переопределения DLSS. Эта функция позволяет геймерам принудительно включать DLSS для игр, которые еще не поддерживают DLSS. Она также может быть полезна для игр, использующих устаревшую версию DLSS — принудительное включение последней версии технологии может улучшить визуальные эффекты и производительность.

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