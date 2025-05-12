Драйвер Nvidia GeForce Game Ready 576.40 обеспечивает оптимизацию для DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages выходит на этой неделе, и Nvidia готовит ПК-геймеров с помощью нового драйвера GeForce Game Ready 576.40. Новый графический драйвер GeForce уже доступен, обещает оптимизацию для DOOM: The Dark Ages и поддержку DLSS для ряда новых игр.
DOOM: The Dark Ages использует движок idTech 8 с поддержкой трассировки лучей, DLSS, многокадровой генерации и многого другого. Через некоторое время после запуска выйдет патч для ПК-версии игры, представляющий трассировку пути, более интенсивную версию трассировки лучей.
Помимо оптимизации для DOOM, новый драйвер GeForce добавляет поддержку DLSS 4 и многокадровой генерации для New World: Aeternum. Кроме того, Nvidia расширила возможности переопределения DLSS. Эта функция позволяет геймерам принудительно включать DLSS для игр, которые еще не поддерживают DLSS. Она также может быть полезна для игр, использующих устаревшую версию DLSS — принудительное включение последней версии технологии может улучшить визуальные эффекты и производительность.
Исправления ошибок
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Известные проблемы
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Вначале заголовка подумал что опять зелёные что то сломали)
в пачноуте так и есть.
Как говорится "ещё не вечер" 😁
хммм думаю ставить новый драйвер только как минимум через пол года , а пока так на 566.36)
2 года и точка.
Да вообще лучше не ставь их, они не нужны. Ну только некоторые игры может будут хуже работать, а какие то и вообще не будут со временем, ну это ладно, главное ни в коем случае не обновляйся
Обновился сейчас, сгорела видюха. Снова там Nvidia напортачили, в общем не обновляйтесь, сидите там дальше на 566.36, или на какой версии вы там
Не ври.
Я не вру, все так и было
А потом чего было?
На 566.36 и дальше сидите ребят самый стабильный!
После отката проблемных драйверов, на 4070 пока не обновляю // Андрюха Быков
Не знаю обновился на 4070 никаких проблем нет
Я уже два обновления драйверов не ставлю. Бестолковые
"Свежий чёрный экран уже доступен"
Старые игры не то, чтобы в длсс нуждаются, но все равно прикольно, что они с оглядкой на амд это сделали.