Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
8.4 972 оценки

Джон Ромеро, один из создателей DOOM, ответил умирающему от рака фанату

AceTheKing AceTheKing

Недавно пользователь Wanderingreader123, страдающий от рака, опубликовал прощальное письмо в сети. Он рассказал, что исполнилась его мечта: больница смогла предоставить ему PS5 и Doom: The Dark Ages.

Больной раком фанат Doom исполнил последнее желание - сыграть в Doom: The Dark Ages

Новость об этом заметил один из создателей оригинального DOOM - Джон Ромеро. Он написал, что глубоко тронут, и для него большая честь знать, что фанат пронес любовь ко франшизе сквозь года, выбрав именно её в качестве своего прощального желания:

Привет, Wanderingreader123. Я глубоко тронут и для меня огромная честь знать, что ты пронёс любовь к DOOM с собой через многие годы и на последнем этапе решил провести время в этом мире. Ты воплощение храбрости, мужества и причина, по которой DOOM существует.

При разработке DOOM, мы хотели создать мир, в котором человек чувствует себя сильным, даже когда всё вокруг кажется безнадёжным. Осознание того, что эта игра стала для тебя спутником, чем-то знакомым, постоянным, живым - значит для меня больше, чем я могу выразить словами.

Ты не один в своей больничной палате. Ты стоишь там, где стояли миллионы из нас - борясь. Каждый враг, каждый уровень, каждый миг имеет значение, потому что ты имеешь значение. Спасибо, что поделился этой частью своей жизни с нами.

На данный момент пост Wanderingreader123 собрал уже свыше 225 тысяч реакций и более 4 тысячи комментариев со словами поддержки.

11
2
Комментарии:  2
QueasyRush

а при чём тут ромеро создатель легендарных первых частей и мусор современный который фанат поиграл по малолетству своему?

6
jax baron

Джон Ромеро, , ответил умирающему от рака фанату.................... ну это,когда помрёшь? а то чё то не то получаеться.

3