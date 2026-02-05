Джон Ромеро, один из создателей DOOM, ответил умирающему от рака фанату

Недавно пользователь Wanderingreader123, страдающий от рака, опубликовал прощальное письмо в сети. Он рассказал, что исполнилась его мечта: больница смогла предоставить ему PS5 и Doom: The Dark Ages.

Новость об этом заметил один из создателей оригинального DOOM - Джон Ромеро. Он написал, что глубоко тронут, и для него большая честь знать, что фанат пронес любовь ко франшизе сквозь года, выбрав именно её в качестве своего прощального желания:

Привет, Wanderingreader123. Я глубоко тронут и для меня огромная честь знать, что ты пронёс любовь к DOOM с собой через многие годы и на последнем этапе решил провести время в этом мире. Ты воплощение храбрости, мужества и причина, по которой DOOM существует.



При разработке DOOM, мы хотели создать мир, в котором человек чувствует себя сильным, даже когда всё вокруг кажется безнадёжным. Осознание того, что эта игра стала для тебя спутником, чем-то знакомым, постоянным, живым - значит для меня больше, чем я могу выразить словами.



Ты не один в своей больничной палате. Ты стоишь там, где стояли миллионы из нас - борясь. Каждый враг, каждый уровень, каждый миг имеет значение, потому что ты имеешь значение. Спасибо, что поделился этой частью своей жизни с нами.

На данный момент пост Wanderingreader123 собрал уже свыше 225 тысяч реакций и более 4 тысячи комментариев со словами поддержки.