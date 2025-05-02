Эмбарго на обзоры DOOM The Dark Ages спадёт 9 мая

Репортер VGC привёл подробности о том, когда истекает международное эмбарго на обзоры долгожданного шутера от первого лица DOOM The Dark Ages от id Software.
В колонках своего профиля BlueSky Джордан Миддлер из VideoGamesChronicles подтверждает, что получил код обзора от Microsoft и что он занят написанием обзора. Согласно тому, что раскрыл редактор VGC, эмбарго на обзоры должно истечь в 17:00 МСК в пятницу, 9 мая. Учитывая, что очередной путешествие Палача Рока начнется 15 мая на ПК, PlayStation, Xbox и Game Pass, поклонники получат возможность заранее узнать, что их ждет, по крайней мере, с точки зрения игрового процесса и контента.
Нормально прям в день победы
Дум выходит -
это радость со слезами на глазах!
Ясно!
Никаких обзоров, спойлерить себе вообще ничё не буду, не единого просмотра, никаких видосов, в такое нужно поиграть самому. Кто жёстко спойлерит себе, соболезную вам )))
Ну ты это, себе пособолезнуй говорят это шутер и там враги демоны и в них надо стрелять, я бы после такого спойлера играть не стал. Я как это узнал предзаказ отменил, смысла играть никакого нет
Вообще-то превьюшники все в один голос говорят, что очень много сюжета насыпали в этой части. Так что есть смысл в воздержании от спойлеров.
Все это кто? Какие превью, единственное что было в прошлом месяце журналистам дали поиграть три миссии, о каком сюжете они там что могли сказать
А ты у нас самый шутник что ли? Ну шути дальше....Ты только не плакай сильно, жизнь наладится.
Политика Беседки конечно чудна. Демонстративно выпустить Старфилд без русского языка, без субтитров. А Думяра полностью на русском, даже с озвучкой.
потому что разные студии их делают под началом беседки. у чмода говарда видимо пунктик насчет русского языка.
он видит сколько игроков и видит что ставят руссик сами ему ДАЖЕ не нужно тратить лишнии деньги...
мало букв наверно не умная игра у в свитках и прочих играх много букв. дороже локализация для снг семента
Время сношать чертей по чёрному!
посмотрим что там продажные напишут