Эмбарго на обзоры DOOM The Dark Ages спадёт 9 мая

Репортер VGC привёл подробности о том, когда истекает международное эмбарго на обзоры долгожданного шутера от первого лица DOOM The Dark Ages от id Software.

В колонках своего профиля BlueSky Джордан Миддлер из VideoGamesChronicles подтверждает, что получил код обзора от Microsoft и что он занят написанием обзора. Согласно тому, что раскрыл редактор VGC, эмбарго на обзоры должно истечь в 17:00 МСК в пятницу, 9 мая. Учитывая, что очередной путешествие Палача Рока начнется 15 мая на ПК, PlayStation, Xbox и Game Pass, поклонники получат возможность заранее узнать, что их ждет, по крайней мере, с точки зрения игрового процесса и контента.