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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.7 321 оценка

Эмбарго на обзоры DOOM The Dark Ages спадёт 9 мая

monk70 monk70

Репортер VGC привёл подробности о том, когда истекает международное эмбарго на обзоры долгожданного шутера от первого лица DOOM The Dark Ages от id Software.

В колонках своего профиля BlueSky Джордан Миддлер из VideoGamesChronicles подтверждает, что получил код обзора от Microsoft и что он занят написанием обзора. Согласно тому, что раскрыл редактор VGC, эмбарго на обзоры должно истечь в 17:00 МСК в пятницу, 9 мая. Учитывая, что очередной путешествие Палача Рока начнется 15 мая на ПК, PlayStation, Xbox и Game Pass, поклонники получат возможность заранее узнать, что их ждет, по крайней мере, с точки зрения игрового процесса и контента.

14
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
agula98

Нормально прям в день победы

5
Great-heartedElio

Дум выходит -

это радость со слезами на глазах!

5
Никита Дроздоvv

Ясно!

2
Liwan

Никаких обзоров, спойлерить себе вообще ничё не буду, не единого просмотра, никаких видосов, в такое нужно поиграть самому. Кто жёстко спойлерит себе, соболезную вам )))

2
agula98
Doom
Спойлеры

Ну ты это, себе пособолезнуй говорят это шутер и там враги демоны и в них надо стрелять, я бы после такого спойлера играть не стал. Я как это узнал предзаказ отменил, смысла играть никакого нет

5
Галлиус Ракс agula98

Вообще-то превьюшники все в один голос говорят, что очень много сюжета насыпали в этой части. Так что есть смысл в воздержании от спойлеров.

1
agula98 Галлиус Ракс

Все это кто? Какие превью, единственное что было в прошлом месяце журналистам дали поиграть три миссии, о каком сюжете они там что могли сказать

1
Liwan agula98

А ты у нас самый шутник что ли? Ну шути дальше....Ты только не плакай сильно, жизнь наладится.

Corpsegrinder

Политика Беседки конечно чудна. Демонстративно выпустить Старфилд без русского языка, без субтитров. А Думяра полностью на русском, даже с озвучкой.

2
no homo

потому что разные студии их делают под началом беседки. у чмода говарда видимо пунктик насчет русского языка.

1
Дворф no homo

он видит сколько игроков и видит что ставят руссик сами ему ДАЖЕ не нужно тратить лишнии деньги...

MunchkiN 616

мало букв наверно не умная игра у в свитках и прочих играх много букв. дороже локализация для снг семента

Dark1994

Время сношать чертей по чёрному!

2
WerGC

посмотрим что там продажные напишут