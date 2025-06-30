Энтузиаст улучшил графику Doom: The Dark Ages, вернув эффекты из Eternal

Один из поклонников серии Doom представил собственную графическую модификацию для шутера Doom: The Dark Ages. Основной целью его работы стало улучшение визуальной составляющей через тонкую настройку параметров трассировки лучей и возвращение некоторых графических особенностей, которые присутствовали в Doom Eternal, но по каким-то причинам не вошли в новую игру.

Ключевым изменением стала работа над отражениями с использованием технологии трассировки лучей (RT). Моддеру удалось восстановить отражения для так называемой прозрачной геометрии. Благодаря этому на поверхностях теперь корректно отражаются различные энергетические поля, выстрелы, частицы и огонь. Кроме того, автор мода увеличил разрешение текстур, которые участвуют в формировании отражений, и изменил порог шероховатости материалов. Это позволило большему числу поверхностей в игре отбрасывать блики и отражения, из-за чего, по словам создателя, мир игры перестал выглядеть "слишком матовым".

Другим важным нововведением стало отключение технологии апскейла для RT-отражений. Теперь они формируются в полном разрешении, что повышает их общую четкость и детализацию. Помимо этого, автор увеличил разрешение карты теней до 4096x4096 пикселей, отметив, что стандартное разрешение в 2К является недостаточным для современного проекта.

Создатель мода уточняет, что его работа в первую очередь рассчитана на тех, кто играет с обычной трассировкой лучей, а не с более ресурсоемкой трассировкой пути. В настоящее время он продолжает доработку модификации и планирует выложить ее в открытый доступ на популярных площадках после завершения работы над демонстрационным видео.