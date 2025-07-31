Энтузиаст значительно улучшил трассировку лучей в Doom: The Dark Ages

Автор YouTube канала GodRay, известный своими детальными разборами графики, обнаружил, что отражения с трассировкой лучей в недавней DOOM: The Dark Ages работают с заметными упрощениями по сравнению с DOOM Eternal. В частности, в отражениях по умолчанию отсутствуют многие эффекты, такие как огонь, дым, выстрелы и частицы. Ему удалось исправить это с помощью нескольких консольных команд, вернув картинке более целостный и впечатляющий вид.
Для того чтобы улучшить графику самостоятельно, потребуется установить мод Console Unlocker с портала NexusMods. После этого в игре нужно будет открыть консоль и ввести несколько команд. Команда r_skipBlendedTLAS 0 возвращает в отражения прозрачные эффекты. Чтобы повысить четкость самих отражений и убрать зернистость, используется команда r_raytracedReflectionsTemporalUpscaleQuality 0, которая отключает их апскейлинг до нативного разрешения.
Дополнительно можно улучшить качество текстур в отражениях с помощью команды r_raytracingTextureLodBias -5 и расширить количество отражающих поверхностей, изменив их порог шероховатости командой r_SSRMinSmoothness 0.6. Автор также рекомендует отключить стандартные экранные отражения командой r_SSR 0, так как с улучшенной трассировкой они становятся излишними. В результате этих манипуляций визуальная составляющая игры становится заметно богаче и детальнее, приближаясь к тому, чего ожидали игроки от нового поколения движка id Tech.
Лол, графика не сильно отличается от 2016 или этернала, но требует в разы более мощного железа для более-менее стабильного фреймрейта. Сказочки про гейтрейсинг, облегчающий разработку, можешь рассказывать свой толстой мамке - в реальном мире бюджеты и сроки улетели в космос, не говоря об неадекватно раздутых командах некомпетентных разработчиков, которые собирают игры из ассетов, слепленных на индийских контент-фермах.
В видосе детально показано, что сильно отличается и идет на минимально указанных железках так же, как в свое время на минимально указанных железках шел 2016, то есть оптимизация такая же. Так что действительно сказочки, только у тебя
в 2016 и етернале чел намеренно выбрал места, где есть текстуры и тени низкого разрешения, которые никто не заметит во время игры. Обе игры выглядят ХОРОШО, но у DE из-за ублюдочного рейтресинга неадекватные требования.
етернал сделали за 4 года плюс дополнения, темные века за пять - где ускорение и упрощение разработки с помощью гейтресинга???
1. Дум 16 вышел в мае 16 года. Этернал вышел в марте 20 года (без дополнений), разница 4 года. Еще два дополнения вышли позже на протяжении года, одно в октябре и последнее в марте 21 года. Откуда ты взял 4 года на игру и дополнения? Темные века вышли в мае 25, то есть те же 4 года. М-математика.
2. Чел выбрал те места, где игрок ходит. И если ты не замечаешь плохую/хорошую графику, то это не значит, что ее нет.
3. Из-за ублюдочного рейтрейсинга в игре гораздо лучше графика и работает она на видеокартах 6 летней давности, выдавая на минимкалках картинку гораздо лучше, чем в прошлых играх на максималках. Очень неадекватно, конечно, правда только то что ты пишешь.
Ну и где твой твой рейтресинг, сынок?
Ну а что вы хотели от Амд вулкана на котором снова айди тех сделан.
так уже давно, чел тупо паразитирует на чужом материале.
Всё это здорово. НО - я нигде не увидел информации и ответа на вопрос: эти консольные комманды применяют изменения параметров навсегда (куда-то в конфигурационный файл игры?) или же нужно каждый раз после запуска игры их вводить?
Если навсегда применяются параметры этими коммандами, то отсюда вытекает другой вопрос: а как быть, если захочется вернуть в дефолт всё? Например комманда r_skipBlendedTLAS 0 пишется с нулём, но при этом возвращает в игру некие эффекты. А обратная комманда какая будет тогда? r_skipBlendedTLAS 1 что ли?
и ещё очень важный вопрос: учитывая всё, что показано и сказано в видео, получается, что ТРАССИРОВКУ ПУТИ можно вообще выключить? Т.к. она жрёт FPS аж в 2 раза. А консольные комманды от автора видео дают по идее те же самые эффекты, что и трассировка пути (и даже лучше) и при этом, как он заявляет, съедает всего "пару фпс"))