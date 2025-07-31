Энтузиаст значительно улучшил трассировку лучей в Doom: The Dark Ages

Автор YouTube канала GodRay, известный своими детальными разборами графики, обнаружил, что отражения с трассировкой лучей в недавней DOOM: The Dark Ages работают с заметными упрощениями по сравнению с DOOM Eternal. В частности, в отражениях по умолчанию отсутствуют многие эффекты, такие как огонь, дым, выстрелы и частицы. Ему удалось исправить это с помощью нескольких консольных команд, вернув картинке более целостный и впечатляющий вид.

Для того чтобы улучшить графику самостоятельно, потребуется установить мод Console Unlocker с портала NexusMods. После этого в игре нужно будет открыть консоль и ввести несколько команд. Команда r_skipBlendedTLAS 0 возвращает в отражения прозрачные эффекты. Чтобы повысить четкость самих отражений и убрать зернистость, используется команда r_raytracedReflectionsTemporalUpscaleQuality 0, которая отключает их апскейлинг до нативного разрешения.

Дополнительно можно улучшить качество текстур в отражениях с помощью команды r_raytracingTextureLodBias -5 и расширить количество отражающих поверхностей, изменив их порог шероховатости командой r_SSRMinSmoothness 0.6. Автор также рекомендует отключить стандартные экранные отражения командой r_SSR 0, так как с улучшенной трассировкой они становятся излишними. В результате этих манипуляций визуальная составляющая игры становится заметно богаче и детальнее, приближаясь к тому, чего ожидали игроки от нового поколения движка id Tech.