Фанаты Doom: The Dark Ages в недоумении от того, что самое знаковое оружие игры стало слабее

В последнем обновлении Doom: The Dark Ages было ослаблено самое культовое оружие серии — супердробовик, и фанаты начинают раздражаться из-за постоянных изменений в кампании.

Когда вы думаете о Doom, какое оружие сразу приходит вам на ум? Каким бы большим и разнообразным ни был арсенал оружия и ближнего боя в этой серии, велика вероятность, что прямо сейчас вы думаете о супердробовике, что вполне логично, поскольку культовый дробовик Истребительницы уже давно известен как лучший дробовик в играх, независимо от того, в какую часть серии вы играете.

Супердробовик из Doom уже был монстром как в перезапуске 2016 года, так и в Doom Eternal, но в The Dark Ages он стал ещё мощнее, а небольшое количество патронов с лихвой компенсируется его способностью убивать большинство врагов с одного выстрела и уничтожать более сильных противников за несколько выстрелов. По крайней мере, так было раньше, поскольку его странным образом ослабили.

Последний патч для Doom: The Dark Ages, включает в себя ещё больше мелких исправлений и изменений в игре, которые последовали за повышением сложности, произошедшим на прошлой неделе. Самое странное в этом патче то, что супердробовик значительно ослаблен, что делает его менее эффективным против адского рыцаря и бронированных демонов.

Хотя правда и то, что «Супердробовик» был невероятно мощным и с лёгкостью расправлялся со многими врагами в «Тёмных веках», некоторые фанаты считают, что id Software слишком сильно вмешивается в сюжет игры. Несколько фанатов отметили, что это однопользовательская игра, и её нужно просто оставить в покое, а не постоянно дорабатывать, в то время как другие указывают на то, что «Супердробовик» должен быть слишком мощным.

Особенно странно настраивать определённое оружие, когда в The Dark Ages есть огромный набор ползунков сложности, которые позволяют игрокам настраивать игру по своему усмотрению.

Есть фанаты, которые защищают этот ход, поскольку он сделал использование супердробовика слишком простым.

«Отмените супердробовик. Должно быть ощущение, что ты стреляешь из грёбаной пушки».