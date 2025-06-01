Фанаты Doom: The Dark Ages в недоумении от того, что самое знаковое оружие игры стало слабее

В последнем обновлении Doom: The Dark Ages было ослаблено самое культовое оружие серии — супердробовик, и фанаты начинают раздражаться из-за постоянных изменений в кампании.
Когда вы думаете о Doom, какое оружие сразу приходит вам на ум? Каким бы большим и разнообразным ни был арсенал оружия и ближнего боя в этой серии, велика вероятность, что прямо сейчас вы думаете о супердробовике, что вполне логично, поскольку культовый дробовик Истребительницы уже давно известен как лучший дробовик в играх, независимо от того, в какую часть серии вы играете.
Супердробовик из Doom уже был монстром как в перезапуске 2016 года, так и в Doom Eternal, но в The Dark Ages он стал ещё мощнее, а небольшое количество патронов с лихвой компенсируется его способностью убивать большинство врагов с одного выстрела и уничтожать более сильных противников за несколько выстрелов. По крайней мере, так было раньше, поскольку его странным образом ослабили.
Последний патч для Doom: The Dark Ages, включает в себя ещё больше мелких исправлений и изменений в игре, которые последовали за повышением сложности, произошедшим на прошлой неделе. Самое странное в этом патче то, что супердробовик значительно ослаблен, что делает его менее эффективным против адского рыцаря и бронированных демонов.
Хотя правда и то, что «Супердробовик» был невероятно мощным и с лёгкостью расправлялся со многими врагами в «Тёмных веках», некоторые фанаты считают, что id Software слишком сильно вмешивается в сюжет игры. Несколько фанатов отметили, что это однопользовательская игра, и её нужно просто оставить в покое, а не постоянно дорабатывать, в то время как другие указывают на то, что «Супердробовик» должен быть слишком мощным.
Особенно странно настраивать определённое оружие, когда в The Dark Ages есть огромный набор ползунков сложности, которые позволяют игрокам настраивать игру по своему усмотрению.
Есть фанаты, которые защищают этот ход, поскольку он сделал использование супердробовика слишком простым.
«Отмените супердробовик. Должно быть ощущение, что ты стреляешь из грёбаной пушки».
Папичу это не понравится.
Ну да, казуал не оценит...
Он на самой высокой сложности играет, где он казуал то.
новый дум сам по себе казуал
По мне бензопила самое культивое оружие в думе. А дробовик он ведь в думах был и однозарядным и двух зарядным.
Это те самые фанаты что пришли с выходом Марио Этернал? Там из-за лютого дефицита патронов использовать дробовик на обычных врагах было не практично, а против врагов потяжелее он был не таким уж эффективным. То же бензопилы касалось, так ещё из-за необходимости фармить патроны её использование стало однообразной рутиной. Но чёт тогда этим "фанатам" норм было.
В игре хватало конечно пафосных моментов и зрелищных, но в целом: Игра слабее прошлых двух частей во всём кроме графики. Музыка так себе. Многие геймплейные решение тоже не ахти. Нет того драйва, адреналина и скорости, которые были ранее. Там ты как начинал на старте нестись по уровням, ровняя всё до пепла с пепелищам, так и до финала. А эта часть не даёт ничего из того что ожидал от культовой саги. Постарел Палач...
Да просто в настройках сложности выкрутите урон +1000% и аннигилируйте демонов как раньше))
Щас они будут ослаблять оружие, чтобы больше юзали щит и пинки всякие. Но ослаблять оружие в мясном шутере это конечно сильная идея.