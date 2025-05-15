Фанаты недовольны, что RTX 3060 не способна достичь 60 FPS в Doom: Dark Ages при разрешении 1080p без масштабирования

Doom: The Dark Ages стал крупным хитом для id Software на данный момент, обозначив новый максимум для франшизы. Благодаря солидным отзывам, впечатляющим техническим достижениям и многому другому, игра является триумфом для всей франшизы.

На сегодняшний день эта игра является самой технически продвинутой игрой id Software, включающей отражения с трассировкой лучей и обязательное глобальное освещение с трассировкой лучей. Эти технологии требуют жертв производительности, но фанаты не слишком довольны потерей частоты кадров в результате нового визуального восприятия.

Doom: The Dark Ages — одна из многих игр, которые полагаются исключительно на трассировку лучей для освещения. Это привело к сценариям, в которых только нескольк овидеокарт Nvidia могут достичь 60 кадров в секунду при максимальном нативном геймплее в 4K.

Дэниел Оуэнс недавно протестировал Doom: The Dark Ages на RTX 3060 , подчеркнув тот факт, что игра не может поддерживать 60 кадров в секунду при средних настройках 1080p без использования масштабирования.

Результаты резко контрастируют с производительностью Doom Eternal, которая могла бы легко достичь более 120 кадров в секунду при аналогичных настройках. Фанаты утверждают, что Doom: The Dark Ages, хотя и является шагом вперед по сравнению с предшественником, не оправдывает новые требования своими визуальными эффектами.

Они также считают, что проблема становится еще более очевидной, если учесть тот факт, что визуальные эффекты отходят на второй план в таком динамичном шутере, как Doom. Многие утверждают, что id Software следовало бы ввести режим без трассировки лучей для тех, у кого старое оборудование.

Я не вижу разницы между повышением точности и потерей производительности по сравнению с Doom Eternal. -Babytronsab

Похожие комментарии можно найти на таких платформах, как Reddit, некоторые из них называют игру неоптимизированной.

Многие также отметили, что игра плохо масштабируется между различными графическими предустановками, предлагая минимальное улучшение частоты кадров, если не включены DLSS, FSR или динамическое разрешение.

Тем не менее, следует отметить, что Doom: The Dark Ages идет хорошо, учитывая, сколько трассировки лучей она использует. Игра даже избегает попадания в ловушку постоянных подтормаживаний, которые наблюдаются в большинстве современных игр класса AAA.