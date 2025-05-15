Фанаты недовольны, что RTX 3060 не способна достичь 60 FPS в Doom: Dark Ages при разрешении 1080p без масштабирования

Doom: The Dark Ages стал крупным хитом для id Software на данный момент, обозначив новый максимум для франшизы. Благодаря солидным отзывам, впечатляющим техническим достижениям и многому другому, игра является триумфом для всей франшизы.
На сегодняшний день эта игра является самой технически продвинутой игрой id Software, включающей отражения с трассировкой лучей и обязательное глобальное освещение с трассировкой лучей. Эти технологии требуют жертв производительности, но фанаты не слишком довольны потерей частоты кадров в результате нового визуального восприятия.
Doom: The Dark Ages — одна из многих игр, которые полагаются исключительно на трассировку лучей для освещения. Это привело к сценариям, в которых только нескольк овидеокарт Nvidia могут достичь 60 кадров в секунду при максимальном нативном геймплее в 4K.
Дэниел Оуэнс недавно протестировал Doom: The Dark Ages на RTX 3060 , подчеркнув тот факт, что игра не может поддерживать 60 кадров в секунду при средних настройках 1080p без использования масштабирования.
Результаты резко контрастируют с производительностью Doom Eternal, которая могла бы легко достичь более 120 кадров в секунду при аналогичных настройках. Фанаты утверждают, что Doom: The Dark Ages, хотя и является шагом вперед по сравнению с предшественником, не оправдывает новые требования своими визуальными эффектами.
Они также считают, что проблема становится еще более очевидной, если учесть тот факт, что визуальные эффекты отходят на второй план в таком динамичном шутере, как Doom. Многие утверждают, что id Software следовало бы ввести режим без трассировки лучей для тех, у кого старое оборудование.
Я не вижу разницы между повышением точности и потерей производительности по сравнению с Doom Eternal. -Babytronsab
Похожие комментарии можно найти на таких платформах, как Reddit, некоторые из них называют игру неоптимизированной.
Многие также отметили, что игра плохо масштабируется между различными графическими предустановками, предлагая минимальное улучшение частоты кадров, если не включены DLSS, FSR или динамическое разрешение.
Тем не менее, следует отметить, что Doom: The Dark Ages идет хорошо, учитывая, сколько трассировки лучей она использует. Игра даже избегает попадания в ловушку постоянных подтормаживаний, которые наблюдаются в большинстве современных игр класса AAA.
3060 сейчас как 1050 Ti в прошлом. Смешно читать такие посты.
добрый день обладатель 6090 RTX TI SUPER
Смешная шутка зумерка
нафиг надо у меня SM2 на 1080ti в отлично идет в 55-60 кадров, не вижу смысла платить 300-400 к за мыльцо на базе DLSS
См2?
Лол ну ты сравнил, особенно сейчас когда средний сегмент стоит практически на месте.
ну так то 3060 слабенькая видеокарта к сожалению. Я вот подумываю купить на вторичке rx6700xt там и 12 гб и в fullhd тащит на максимум
Она будет еще хуже работать в Doom Dark Ages
Не тащит
Выбранная тобой видяха плюс/минус такая же по мощности. Только что поменял её и жутко счастлив.
Ути-пути, фанаты недовольны. Ну поплачут пусть тогда. Пора бы уже и компы обновить.
Ну не дополучать прибыли., придётся прогнуться , третьего не дано. но по мне им пора закрыться ибо игры уже дано являются бездушными проектами эффективных менеджеров, сделанные на коленке на быструю руку, для высасывания денег, но как видим всё идёт не по плану
Так до их движок позволяет и 1660 использовать, но вся заноза в заднице из-за трассировок этих, на кой черт они нужны в шутере на скорость, ума не приложу, так ещё и встроенной.
Тут какой-то договор с Nvidia судя по всему, с обязательным требованием, отключаемой трассировкой, шоб люди побежали за своими ртыксами.
В общем сотворили дичь на самом деле в этом плане.
Началось скатывание разработчиков
Ну скорее всего из за защиты, когда снимут защиту, будет лучше работать. Ждите ребят, не покупайте пока что
по подписке с бокса идёт всё равно
И что, по подписке с бокса, которая стоит 7к, будет работь лучше?
не включает длсс и ноет, что мало фпс? ну так пусть включит.
Эта тенденция у всех блогеров. Они хотят того, что больше не будет никогда. Я больше поверю что произойдёт прорыв в тех.процессе или в технологиях изготовления чем кто-то будет пытаться постоянно всё больше мощности на старом делать. Можно видеокарту на килловат за миллион рублей, она как раз всё будет тянуть без сглаживания.
Я тоже не понимаю этих фанатов натива. Ну включи длсс4 в режиме качества и будут тебе заветные 60 фепесов. Там разницы даже с лупой не видно. Не нравится покупай оборудование лучше хрен ли ныть то.
А ты че разнылся то?
Я назвал вещи своими именами.
Эффект глассинга, не точные обрисовки теней мелких объектов, замыленность на некоторых типах текстур (вроде тех же волос/шерсти) – вот это всё у тебя с лупой не заметно? Вон даже сейчас в Oblivion в тени волосы и бороду мылит твой DLSS. Это дрянная технология сглаживания лишь портит картинку, что нет и не будет в нативном разрешении.
Настало время апгрейдится, а не недовольствовать...
Зачем? DLSS есть и он бесплатный.
5090 уже купили?
В 1080р?
Себе, коту, соседу, і двонику....
И что ? Это карточка за +-20 -25 рублей покупалась в своё время, 4 года прошло ей разрешается и уж тем более под маркетинговым намертво прикрученным в игру RTX для которого 30 линейка не предназначалась, там это было как демка.
Проблема в том, что сейчас разработчикам гораздо проще делать освещение через трассировку лучей. Классические методы хоть и дают лучшую производительность для игроков, но отнимают кучу времени и сил у разработчиков. Да и RTX 3060 уже слабо тянет современные игры — всё-таки это видеокарта позапрошлого поколения.
А ты идёшь в ногу с курткой ?
5060=3060🤣
А можно просто не включать "ультры".
У 5060 — 19,2 терафлопс. У 3060 — 12,7. Так что нет, никак они не равны.
5060=3060=4060 по производительности они все примерно равны там разница в дегенераторах кажров
А чего удивлятся? Денуво же в игре
режим без трассировки лучей для тех, у кого старое оборудование - ана, щас. Что бы вы ещё 10 лет сидели на динозаврах и тормозили технологический прогресс.
Так сразу было понятно что с оптимизацией они налажали, ещё и го*нолучи встроили что не только опять же негативно сказывается на оптимизации но и тупо обрубает все видяхи без поддержки RTX.
Разочаровывающая тенденция, раньше предлагали выбор включать трассировку или нет, сейчас всё залочено на уровне движка где попросту забивают на опциональность. Играть с трассировкой с апскейлерами ты понимаешь что получишь эффекты жертвуя нативом, особенно на мейнстримном 1080р где это критично, или пожертвовать трассировкой чтобы получить этот самый натив, который для большинства остается предпочтительным выбором. Кто будет ставить всё на ультра но снижать разрешение? всё наоборот, игрок отключит всё кроме родного разрешения если не дотягивает до нужного фреймрейта.
В идеальном мире, трассировка должна быть оптимизирована на 1080/1440р без эксплуатации длсс разрабами в качестве "оптимизации", апскейлерам нужно больше пикселей для работы поэтому логично ее включать только на 4К. Альтернатива, просто опции трассировки как прежде, даже в играх UE5 должна быть возможность отключить Lumen. Увы мы живем не в таком мире.
Я уже срался по этой теме на форумах Half-Life 2 RTX, и 53% положительных отзывов говорят что это реально проблема.
Да... Скоро натива вообще не увидим, будут вшивать апскейл без возможности отключения, как тут трассировку, сплошное апскейловое мыло будет. Я уже его не вижу практически из-за великолепной оптимизации игор, которые нормально пашут только с dlss. Да и врубать dlss всегда есть резон, даже если без него норм тянет, все равно с апскейлом меньше нагрузка на видюху, она холоднее, меньше жрет, так что натив по ходу уже в прошлом...
А ты вижу не в курсе, теперь это принудительная пересадка на карты RTX, нет тогда игра скажет пока иди RTX покупай.
Учитывая ртх из коробки, графона я там не увидел. Спрайтовый огонь и кринжовые отражения.
Удивительно, просто невероятно, чудеса прям, что RTX 3060 может показать 120 фпс в игре, которая разрабатывалась под PS4, которая сравнима с GTX 750ти или GTX760, является дичайше коридорной и с убогим освещением, которое даже теней не создает при наличии кучи светящихся объектов, а в новой игре, вышедшей спустя 5 лет, нафаршированной графоном - не может. Как так-то...
вот мы и определились с провалом года // Илья Прохоров
3060 Ti в нативке на low графике может
Эта игра не стоит того. Я и бесплатно качать её не стану.
И крики про обнови своё ведро, будут всегда, не смотря на железо.... а обновите программный код и сделайте оптимизон , а не упарывайтесь в обскейлинг и всякие DLSS и тд, как-то не. И вернули-бы технологию Вулкан, которая уже доказала, что даёт лютейший буст, а не этот всратый ДХ12, но это-ж очевидно не выгодно все, легче выпускать очередную новую версию DLSS+FSR и тд , чем парится оптимизациями. Но главное всегда будет звучать КУПИ НОВЫЙ ПУКА. Хотя 3060ти по хорошему должно хватить на долго, а если ей (игре) 12 ГБ мало ,то это тупо говорит об утечки и криворукости программистов, я сомневаюсь, что на плойках видео-чип лучше, но как-то умудряется тянуть, видимо приоритет больше в приствочках( с который уже песок сыпется, ибо они уже устарели).
Может быть, что 3060 действительно уже старовата для новейшей игры, да мне и самому не привыкать играть в шутаны с +-40 кадров, но вот мулька с обязательной поддержкой лучиков для ленивых криворучек-разработчиков вызывает досаду.