Фанаты спорят о причинах неудачного старта DOOM: The Dark Ages в Steam

За прошедшие выходные DOOM: The Dark Ages не удалось привлечь к себе внимание большого количества игроков в Steam: в субботу максимальное количество игроков составило 31 470 человек, что лишь на 600 человек больше, чем в день релиза. В сравнении с прошлыми частями, пиковый онлайн в новой игре от id Software в Steam на релизе был заметно хуже, чем в других играх из современной трилогии Doom.

В результате фанаты начали выяснять, что именно пошло не так: одни ссылаются на высокую цену игры, мол, $69,99 - в наши дни многовато за одиночный шутер от первого лица, независимо от его качества, другие - на напряженный график релиза, а третьи - на то, что это большой шаг назад по сравнению с предыдущими играми Doom. Мол новая игра франшизы рассчитана на тех, кто играет с контроллером, а не с мышью и клавиатурой.

Геймеры сетуют на самые разные аспекты игры, утверждая, что геймплей The Dark Ages не очень хорош; низкая сложность, мир с множеством ненужных секций, щит, который слишком привлекателен, короткая и скучная кампания, слабый саундтрек и ощущение, что игра не стоит своей цены - кажется, что ее делали с расчетом на Game Pass.

Стоит еще раз отметить, что количество одновременных игроков не имеет прямой корреляции с продажами, хотя обычно игры, которые собирают большое количество пользователей, становятся успешными, как например, недавняя Clair Obscur: Expedition 33.

Как бы там ни было, прежде чем делать окончательные выводы об успехе DOOM: The Dark Ages, стоит дождаться подробностей от Bethesda, однако сейчас не похоже, что The Dark Ages смогла произвести фурор в игровом мире.