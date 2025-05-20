Фанаты спорят о причинах неудачного старта DOOM: The Dark Ages в Steam

За прошедшие выходные DOOM: The Dark Ages не удалось привлечь к себе внимание большого количества игроков в Steam: в субботу максимальное количество игроков составило 31 470 человек, что лишь на 600 человек больше, чем в день релиза. В сравнении с прошлыми частями, пиковый онлайн в новой игре от id Software в Steam на релизе был заметно хуже, чем в других играх из современной трилогии Doom.
В результате фанаты начали выяснять, что именно пошло не так: одни ссылаются на высокую цену игры, мол, $69,99 - в наши дни многовато за одиночный шутер от первого лица, независимо от его качества, другие - на напряженный график релиза, а третьи - на то, что это большой шаг назад по сравнению с предыдущими играми Doom. Мол новая игра франшизы рассчитана на тех, кто играет с контроллером, а не с мышью и клавиатурой.
Геймеры сетуют на самые разные аспекты игры, утверждая, что геймплей The Dark Ages не очень хорош; низкая сложность, мир с множеством ненужных секций, щит, который слишком привлекателен, короткая и скучная кампания, слабый саундтрек и ощущение, что игра не стоит своей цены - кажется, что ее делали с расчетом на Game Pass.
Стоит еще раз отметить, что количество одновременных игроков не имеет прямой корреляции с продажами, хотя обычно игры, которые собирают большое количество пользователей, становятся успешными, как например, недавняя Clair Obscur: Expedition 33.
Как бы там ни было, прежде чем делать окончательные выводы об успехе DOOM: The Dark Ages, стоит дождаться подробностей от Bethesda, однако сейчас не похоже, что The Dark Ages смогла произвести фурор в игровом мире.
С самого начала было понятно, что этот проект не взлетит. Во-первых, Дум в средневековом сеттинге уже есть, и он называется Квейк.
Во-вторых, эта пластмассовая, соевая дрянь, которую в наше время называют "Думом" - уже изрядно всем надоела. Не нормальный шутер, а тупые бои на аренах для безголовой аудитории.
Старая аудитория отскочила, потому что это не Дум. А у новых тупоголовых уже есть их замечательный Дарк Соулс. Вот и всё.
Все по полочкам разложил.
может потому что последние 2 части это худшие части серии?
-Темп более медленный основанный на парировании, не флоу геймплей.
-Музыка Мика была голосом Думгая, в Dark Ages музыка отстой и даже без сведения, лишился души.
-Сюжет аниме
-К приквелам всегда скептически относятся, что в играх, что в кино.
-Противники нейротехнологий (dlss, rtx), результатом высокие требования.
-цена 100 баксов за премиум издание
ДУМаем
если забыть про великолепный Doom Eternal, то эта часть вполне себе неплоха, особенно после второй половины игры
Denuvo однозначно и неубираемая трассировка лучей. // Дмитрий Офицеров
может потому что сюжет это винегрет а геймплей задолбавший всех соус лайк из парирований
doom должен быть законодателем мод а тут прогнулись под модную тенденцию вот и провал
Мне понравился 2016 и eternal. Сейчас прохожу етернал на кошмаре, динамика нравится, нажимается больше кнопок чем на инвокере. Дарк ейдж пока не трогал, но трейлеры были захватывающие, но ролики живого геймплея не зашли. Нельзя было градус понижать после етернала ИМХО.
А может наоборот, перегрев был с етернал?! Поэтому хотят "остыть" немного.
Ну что ж, сейчас заценю что там провального такого
да из BLM он провалился, сегодня даже Дум без Говмнакожих сделать нельзя
Главное что бы серию вообще не похоронили как wolfenstein. А то получится что вся старая классика id сдохла. Нового Вульфа нет, квейка нет, дума тоже не будет а рейдж кал
Классика на то и классика, что ее трогать вообще не стоит.
так потому что это каловая масса начиная с самого главного, музыки
Самая главная их ошибка, в том, что они пытались сделать игру для новых игроков. С теми же монстрами, как и предыдущих частях. За две последние части они изрядно поднадоели. Могли бы и новых кака монстров придумать.
Потому что потому?
Ща бы в площадке Steam спорить об играх, нормальные люди идут на пегач строчить.