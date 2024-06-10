Фил Спенсер вкратце объяснил решение о выпуске Doom: The Dark Ages на PlayStation 5

Глава Xbox Фил Спенсер посетил IGN Live для беседы после вчерашней Xbox Showcase и рассказал о некоторых из самых громких открытий и анонсов. Среди них был не только анонс Doom: The Dark Ages, но и объявление о том, что игра также выйдет на PlayStation 5.

Отвечая на вопрос Райана МакКаффри из IGN, Спенсер приписал это решение, по крайней мере частично, директору студии id Software Марти Страттону.

«Doom — определенно одна из тех франшиз, которая имеет историю на многих платформах», — объяснил Спенсер. «Это франшиза, в которую, как мне кажется, заслуживает поиграть каждый. Когда я встречался с Марти пару лет назад, я спросил его, чего он хочет добиться, и он ответил, что хочет продавать игру на всех платформах. Всё просто».

После бурных слухов и ожиданий Doom: The Dark Ages была официально представлена на вчерашней Xbox Showcase, а также подтверждено, что игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC. Это стало подтверждением недавнего сообщения Notepad о том, что следующая часть Doom станет частью так называемого «Project Latitude», который, как сообщается, является внутренним названием продолжающейся программы Xbox по выпуску игр от первого лица на конкурирующих консолях.

Эта мультиплатформенная кампания официально началась еще в феврале, когда Xbox объявила, что четыре эксклюзива выйдут на конкурирующих консолях: Grounded, Pentiment, Hi-Fi Rush и Sea of Thieves. В то время Xbox объяснила этот шаг, заявив в сообщении на Xbox Wire, что «для обеспечения долгосрочного успеха как Xbox, так и всей индустрии в целом, мы должны продолжать развиваться».

Что касается того, что еще известно о Doom: The Dark Ages, то это приквел, включающий в себя темное фэнтези со средневековой тематикой. Сегодня после демонстрации Xbox заявила, что «игроки окажутся за козырьком могущественного Истребителя и сразятся с полчищами демонов в жестоких боях на фоне эпической, кинематографической истории о богах, королях и монстрах».

Выход Doom: The Dark Ages намечен на 2025 год.