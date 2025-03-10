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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.8 268 оценок

Геймдиректор DOOM: The Dark Ages хочет дать игрокам "новые инструменты для освоения"

butcher69
Новости

DOOM: The Dark Ages обещает стать самым масштабным и уникальным проектом в серии. Геймдиректор Хьюго Мартин заявил, что почти каждое оружие в игре было создано «с нуля», чтобы дать игрокам новые инструменты для освоения.

В интервью PC Gamer Мартин рассказал, что единственное привычное оружие – это дробовики, тогда как плазменное оружие претерпело значительные изменения. Например, новая плазменная винтовка теперь функционирует как скорострельный SMG для ближнего боя.

«В DOOM должны быть классические виды оружия – дробовики, плазменная винтовка, – но что еще мы можем сделать?» – отметил Мартин. Именно поэтому в игру добавлены уникальные виды оружия ближнего боя.

Хотя некоторые орудия вернутся, тяжелая пушка из DOOM Eternal останется в прошлом. Разработчики хотят предоставить игрокам полностью новые инструменты и не усложнять игру, возвращая уже освоенное оружие.

Релиз DOOM: The Dark Ages состоится 15 мая на Xbox Series X/S, PS5 и PC.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
muturutu
DOOM: The Dark Ages хочет дать игрокам "новые инструменты для освоения"

В виде новых видеокарт? =)

0
AlluringJake

Я хз конечно но как по мне ближний бой выглядит криво в ДУМ.

-1