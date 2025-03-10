Геймдиректор DOOM: The Dark Ages объяснил, как работает миниган, стреляющий черепами

Для DOOM: The Dark Ages компании id Software пришлось с нуля воссоздать многие виды оружия, хотя в игре есть и кое-что новое, например, Skullcrusher. Вы, наверное, видели его в игровом процессе - это пулемет, который перемалывает черепа с последующим их отстрелом.

В беседе с PC Gamer геймдиректор DOOM: The Dark Ages Хьюго Мартин рассказал, что первоначально она называлась Bonecrusher, а затем превратилась в Skullcrusher.

Он делает именно то, что вы думаете. Это своего рода миниган, который можно превратить в дальнобойный миниган.

Идея его базовой формы заключается в том, что он начинает стрелять медленно, но по мере нажатия на спусковой крючок темп стрельбы увеличивается. При этом скорость передвижения игрока также увеличивается.

Вы получите прирост скорости, а темп стрельбы увеличится. Из тяжелого, медленно вращающегося цепного ствола он превращается в то, что позволяет вам просто носиться по арене. Он дает вам преимущество в движении, но вам это нужно, потому что у него не очень большой радиус действия, - сказал Мартин.



Базовый вариант, который вы видели в трейлерах, я могу сравнить с культиватором для уничтожения сорняков. Именно так я себя чувствую, когда бегаю с ним. Приходится приближаться, но когда ты приближаешься к парням, для них мы сделали много специальных настроек, чтобы прочувствовать всю жестокость происходящего.

При использовании Skullcrusher в памяти всплывает ED-209 из фильма "Робокоп", и это именно то, чего id Software добивается в плане жестокости.

На данный момент это третья часть игр про уничтожение демонов, начиная с 2016 года и заканчивая Eternal. Хочется думать, что у нас лучшая в индустрии система жестокости. Именно на нашу систему эффектов мы тратим много денег. В сочетании с эффектом замедления, невероятной анимацией, физикой, звуковым оформлением и кровищей мы действительно создали тот самый момент [Робокопа]. С Skullcrusher это так здорово, потому что вы подбегаете к куче мяса, и вы просто сдерживаете их, наблюдая, как отрываются их конечности и содрогаются их тела, а они не упадут, пока вы не отпустите курок.

DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая для Xbox Series X/S, PS5 и PC, а также появится в первый день в Game Pass.