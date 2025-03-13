Геймдиректор DOOM: The Dark Ages рассказал о дизайне врагов в игре

Хьюго Мартин, геймдиректор DOOM: The Dark Ages, и iстудия d Software подготовили новую серию коротких видеороликов, посвященных закулисным аспектам создания грядущего брутального шутера.

В первом эпизоде, под названием The Art of Slaying, Хьюго Мартин рассказывает об оригинальном концепт-арте Палача Рока с его драконом Серратом, послужившие вдохновением при разработке внешнего вида и атмосферы игры. Это интересный взгляд на творческий процесс, который вполне заслуживает трех минут потраченного времени.

Мы тратим на это много времени, куча итераций. Как я уже говорил, когда вы создаете активы для игры Doom, у вас есть большие возможности, потому что эти дизайны из оригинальной игры Doom, Pinky, Cade, являются одними из самых знаковых дизайнов во всей поп-культуре. Поэтому мы тратим много времени на эти вещи, кучу вариантов.

После показа нескольких концептов Хьюго продолжил:

Разработка зрелищного дизайна - это нечто среднее между промышленным дизайном машины, автомобильной продукции и иллюстраций. Поэтому вы хотите много итераций, делать маленькие эскизы, прорабатывать дизайн, прорабатывать все. А потом в какой-то момент вы доходите до финального образа, где все это собирается воедино, и создается впечатление, что именно это игрок увидит с другой стороны арены.

DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая на Xbox Series, PlayStation 5 и PC. Это игра из категории Play Anywhere, которая с первого дня будет доступна в Xbox Game Pass.