Гигантский мех Ночных Стражей из DOOM: The Dark Ages получит премиальную реплику от Bethesda

Издательство Bethesda анонсировало премиальную коллекционную статуэтку огромного меха Атлана (Atlan) из шутера DOOM: The Dark Ages. Официальный магазин Bethesda Gear уже открыл предварительные заказы на детализированную копию боевого робота Ночных Стражей, созданного для борьбы с адскими Титанами.

Коллекционное издание получит строго ограниченный тираж и индивидуальную нумерацию. На весь мир будет выпущено всего 500 экземпляров фигурки, а в комплект поставки войдет официальный Сертификат подлинности. Модель полностью изготавливается из высококачественной полимерной смолы и весит около 1.36 кг . Габариты подставки и самой конструкции составляют примерно 17.5 см в длину, 11.3 см в ширину и 26.9 см в высоту.

Стоимость коллекционной фигурки составляет $179,99, а первые поставки покупателям запланированы на ноябрь 2026 года.