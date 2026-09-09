Гигантский мех Ночных Стражей из DOOM: The Dark Ages получит премиальную реплику от Bethesda

Издательство Bethesda анонсировало премиальную коллекционную статуэтку огромного меха Атлана (Atlan) из шутера DOOM: The Dark Ages. Официальный магазин Bethesda Gear уже открыл предварительные заказы на детализированную копию боевого робота Ночных Стражей, созданного для борьбы с адскими Титанами.
Коллекционное издание получит строго ограниченный тираж и индивидуальную нумерацию. На весь мир будет выпущено всего 500 экземпляров фигурки, а в комплект поставки войдет официальный Сертификат подлинности. Модель полностью изготавливается из высококачественной полимерной смолы и весит около 1.36 кг . Габариты подставки и самой конструкции составляют примерно 17.5 см в длину, 11.3 см в ширину и 26.9 см в высоту.
Стоимость коллекционной фигурки составляет $179,99, а первые поставки покупателям запланированы на ноябрь 2026 года.
Новости, о которых невозможно молчать!!!
Эх сделали бы отдельную игру про меха, в Doom: The Dark Ages это было просто мега эпично, хотя об этом можно только мечтать судя по тому что кучу разрабов поуволняли, теперь и новая часть под очень большим вопросом.
Лол, коллекционное издание с 30см фигуркой Палача, Делюкс игрой и прочими ништяками на релизе 179$ стоило. А тут чисто фигурка
А будет такое же премиальное как шлем из fallout 76? Надеюсь, плесени не пожалеют
Неплохо, но что в нём такого премиального, если его даже не удосужились сделать в натуральную величину?