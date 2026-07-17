Глава id Software прокомментировал увольнения в Xbox: "Мы по-прежнему живы и здоровы"

Уго Мартин, директор DOOM: The Dark Ages, в последнем эпизоде ​​стримингового проекта Slayer Club Live прямо опроверг слухи о том, что id Software сильно пострадала после массовых увольнений в Xbox. По его словам, сейчас в студии работает столько же сотрудников, сколько было во время разработки игры DOOM 2016 года.

Эти заявления прозвучали в непростое для студии время. Недавние сокращения уволили около 73,5% сотрудников в штаб-квартире id Software в Ричардсоне, штат Техас, что вызвало тревогу среди поклонников франшизы и породило серьёзные сомнения в будущем студии. В свете этих последствий Мартин решил снова высказаться публично.

Появились сообщения о том, что наша команда значительно сократилась и теперь у нас всего 50 человек. Это неправда. Размер нашей команды остался таким же, как и при создании DOOM в 2016 году, и команда idTech очень активна и хорошо работает. Важно понимать, что у нас есть инженеры как во Франкфурте, так и в MachineGames. idTech находится там, команда DOOM — здесь, и мы с нетерпением ждём возможности поделиться с вами более подробной информацией о том, что мы разрабатываем в будущем, как только это будет одобрено.

Помимо обсуждения численности команды, Мартин ясно дал понять, что у него есть личное желание продолжить историю персонажа. Он упомянул о стремлении довести сюжет до того, что он назвал «саркофагом», указав на то, что для Палача запланирована более масштабная сюжетная линия, выходящая за рамки того, что уже было показано в DOOM: The Dark Ages и недавно вышедшем DLC DOOM: The Dark Ages – Revelations.

«Дверь открыта для… Я бы очень хотел завершить эту историю до самого Саркофага», — сказал режиссёр, давая понять, что творческие замыслы студии остаются неизменными, несмотря на неблагоприятные обстоятельства.

Упоминание MachineGames и франкфуртского офиса как подразделений экосистемы idTech уместно, поскольку это указывает на то, что собственный движок id Software, который технически лежит в основе игр франшизы DOOM, не зависит исключительно от техасского офиса в плане дальнейшей разработки.

Мартин также поблагодарил сообщество за поддержку, оказанную как в трудный для студии период, так и за успех DOOM: The Dark Ages. Режиссёр охарактеризовал игру как критически и коммерчески успешную, превзошедшую даже внутренние прогнозы.

И посмотрите, тот факт, что мы создали игру, которая нравится людям, которая получила признание критиков и имела коммерческий успех, и, как я уже сказал, которая очень хорошо продаётся по сравнению с прогнозами и всем остальным… Это хорошо для всех: для людей в студии, для тех, с кем нам, к сожалению, пришлось попрощаться.



Я думаю, это поможет всем, и мы очень ценим вашу поддержку. Огромная поддержка со стороны всех, кого затронули увольнения, помощь и поддержка искусства, которую вы оказывали и раньше и продолжаете оказывать сейчас, просто невероятны. Поэтому поздравляем вас.

Однако сообщество по-прежнему сохраняет понятный скептицизм. Заявления руководителей и директоров о том, что «все в порядке» после сокращений такого масштаба, редко убеждают без конкретных доказательств. Реальное подтверждение текущего состояния id Software, вероятно, появится только тогда, когда студия представит свой следующий проект публике.