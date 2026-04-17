Good Smile Company анонсировала фигурку Палача Рока по игре DOOM: The Dark Ages

Good Smile Company представила экшен-фигурку Палача Рока из новой части франшизы — DOOM: The Dark Ages. Дизайн персонажа полностью соответствует свежему «средневековому» облику игры, в котором классическая брутальность героя сочетается с элементами рыцарской эстетики.

Комплектация фигурки впечатляет своим разнообразием и включает знаковые виды вооружения: кистень, супердробовик, щит-пила и Череподробилка. В набор также входят сменные детали, позволяющие демонстрировать героя как в плаще, так и без него. Для тех, кто оформит заказ в официальном магазине, предусмотрен эксклюзивный бонус — специальный фоновый лист для создания эффектных диорам.

Фигурка высотой около 170 мм изготовлена из качественного ПВХ, что гарантирует высокую детализацию каждого элемента брони. В комплекте традиционно поставляется регулируемая подставка, обеспечивающая устойчивость в самых динамичных боевых позах.

Предзаказы по цене 19 000 иен (примерно 125$) уже открыты, однако релиз и доставка ожидаются не раньше февраля 2027 года.