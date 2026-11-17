id Software пока не готова раскрывать планы на будущее DOOM: The Dark Ages. Во время обсуждения дополнения Revelations Хьюго Мартин подтвердил, что во вселенной серии остаётся немало историй, которые студия хотела бы рассказать, однако никаких конкретных анонсов делать не стал.

В частности, разработчик не подтвердил создание второго крупного дополнения. По его словам, команда сосредоточена на текущих задачах, а решение о дальнейших проектах пока не принято. Марти Страттон также отметил, что будущее поддержки The Dark Ages будет зависеть от реакции игроков. У Slaughter Mode есть потенциал для дополнительных обновлений, но это ещё не означает, что они обязательно появятся.

Мартин напомнил, что в истории Doom остаются вопросы, на которые разработчики пока не ответили. Например, игроки до сих пор не знают, как Палач Рока оказался в саркофаге, показанном в DOOM 2016. Студия рассматривает отдельные игры как главы большой саги, поэтому пространство для новых историй сохраняется.

При этом id Software не обещает и возвращения многопользовательского режима. Страттон рассказал, что во время разработки The Dark Ages студия решила сосредоточить ресурсы на одиночной кампании. На решение повлияли в том числе условия работы во время пандемии: создание мультиплеера требовало постоянных совместных тестирований и обсуждений.

Разработчики признают, что им самим не хватает возможности играть в Doom с друзьями, но пока не готовы говорить о возвращении сетевых режимов. Таким образом, у серии есть потенциальные направления развития, однако конкретных планов на второе дополнение или мультиплеер id Software не объявляла.