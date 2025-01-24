id Software объяснила, почему в Doom: The Dark Ages не будет мультиплеера

Во время Xbox Developer Direct мы узнали не только дату выхода Doom: The Dark Ages, но и то, что в игре в этот раз не будет мультиплеера.
В разговоре с Eurogamer исполнительный продюсер игры Марти Стрэттон сказал, что это своеобразный обмен для игроков - мультиплеер на «эпическую кампанию». Собственно, причиной отказа от мультиплеера стало желание разработчиков создать действительно качественную сюжетную кампанию.
Мы приняли решение заранее, чтобы иметь возможность пойти ва-банк в этой кампании. Это наша самая крупная, самая масштабная, самая эпическая кампания за всю историю, и мы очень довольны этим решением.
Собственно, и сам геймдиректор нового Doom, Хьюго Мартин, ясно дает понять, что все будет действительно слишком эпично:
Именно поэтому мы смогли добавить в игру Дракона и Атлана (Мэх). Это то, что мы хотели добавить в игру уже в нескольких проектах, но не могли, поскольку у нас была многопользовательская составляющая, которая нам нравилась, если серьезно, правильнее было сосредоточиться на одиночной кампании и тем самым повысить уровень впечатлений для игроков.
Релиз Doom: The Dark Ages состоится 15 мая 2025 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и сразу в Game Pass.
Правильное решение!
Ну, хоть этого дерьма не будет.
Жаль, что убивать тупых ботиков - это твой потолок!
Патамушта разработчики - топ! Вообще уважение!
ну и збс
сюжетные игры топчик!
По настоящему сюжетным doom 3 был.Жаль только теперь не стали делать полноценной сюжетки.
Если ты не в курсе в новых думах сюжет как раз куда интересней и закрученей чем в в третьей части (там реально классно закрутили тему с раем и адом сделав её куда более неоднозначной и неожиданной), третья часть просто концептуально отличается, она сделала с упором на хоррор, а начиная с 2016 года ID вернулись к изначальной концепции серии, с большими аренами и тоннами мобов.
На кой он сдался что в doom что в eternal кусок непойми чего и зачем только силы на него тратили давно пора было убрать и больше времени уделить компании дошло наконец.
Ну и славненько, в этернал мп режим был крайне пососный, хотя в думе 16 можно было погонять в дезматч.
Шаблонное предсказуемое объяснение для любой сюжетной игры без мп.
Мы сделали игру без мп, потому что сосредоточились на сингле.
ДА ОН ТАМ К ХРЕНАМ НЕ НУЖЕН. НИ В 2016. НИ В ETERNAL. ЭТО СИНГЛ МЯСОРУБКА! ПОД METAL!
Отлично что нет мульта, все ресурсы, силы и человеко часы уйдут на сингл и это очень радует.
Игру очень жду, ID за всё время ещё ни разу не разочаровали своими хардкорными олдсульными шутерами (кроме них ни кто больше и не делает ни чего подобного), наоборот каждая новая игра восхищает, пожалуй мало от какой игры ещё можно получить столько челенджа, так же очень классно что будет полная локализация, единственное что в этот раз ценник вообще неадекватный.
Говоря проще: Мы сосредоточились на сюжете, а мп на*уй не нужен"
дыблоиду тиму виллитсу нужно спасибо сказать за то что квейк настоящий с киберспортивной сцены практически полностью убрал заменив на кал членпионс… терь конечно какой кибершпорт у id software после такого фейла