id Software объяснила, почему в Doom: The Dark Ages не будет мультиплеера

Во время Xbox Developer Direct мы узнали не только дату выхода Doom: The Dark Ages, но и то, что в игре в этот раз не будет мультиплеера.

В разговоре с Eurogamer исполнительный продюсер игры Марти Стрэттон сказал, что это своеобразный обмен для игроков - мультиплеер на «эпическую кампанию». Собственно, причиной отказа от мультиплеера стало желание разработчиков создать действительно качественную сюжетную кампанию.

Мы приняли решение заранее, чтобы иметь возможность пойти ва-банк в этой кампании. Это наша самая крупная, самая масштабная, самая эпическая кампания за всю историю, и мы очень довольны этим решением.

Собственно, и сам геймдиректор нового Doom, Хьюго Мартин, ясно дает понять, что все будет действительно слишком эпично:

Именно поэтому мы смогли добавить в игру Дракона и Атлана (Мэх). Это то, что мы хотели добавить в игру уже в нескольких проектах, но не могли, поскольку у нас была многопользовательская составляющая, которая нам нравилась, если серьезно, правильнее было сосредоточиться на одиночной кампании и тем самым повысить уровень впечатлений для игроков.

Релиз Doom: The Dark Ages состоится 15 мая 2025 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и сразу в Game Pass.