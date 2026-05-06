id Software объясняет, почему DOOM: The Dark Ages перешёл на трассируемое глобальное освещение

DOOM: The Dark Ages мог бы потребовать 110 ГБ данных запечённого глобального освещения, но трассируемое GI снизило это значение до нуля.
DOOM: The Dark Ages использует трассируемое глобальное освещение (Ray-Traced Global Illumination), и теперь id Software показала, почему этот переход был необходим. Во время доклада на SIGGRAPH 2025, который недавно стал публичным, студия сравнила игру с более старой системой глобального освещения, использовавшейся в эпоху idTech 7. Согласно слайду, использование старого подхода с запечённым освещением могло потребовать до 110 ГБ данных освещения и до 68 дней обработки.
Запекание (baking) означает, что освещение рассчитывается до выпуска игры или до финализации уровня. Разработчик запускает офлайн-процесс, который просчитывает, как свет падает на стены, пол и объекты, а затем сохраняет результат в виде данных. Это может упростить работу во время исполнения, но любое серьёзное изменение карты требует повторного «запекания». Для крупных игр это превращается в проблему объёма данных и времени производства.
Ray-Traced Global Illumination работает иначе. Вместо полного опора на заранее вычисленный свет движок трассирует лучи в реальном времени, чтобы оценить, как свет отражается в сцене. Это улучшает непрямое освещение, тени в углах, цветовые отражения и поведение движущихся объектов. Также это позволяет освещению лучше реагировать на изменения в сцене.
Global Illumination (GI) — общее понятие для непрямого освещения. Оно описывает свет, который не приходит напрямую от лампы, солнца или огня, а сначала отражается от поверхностей. RTGI — один из способов реализации GI, а baked GI — другой. Разница в том, что baked GI хранит результат заранее, а RTGI вычисляет большую часть освещения во время работы игры.
Стоит учитывать, что данные со слайда являются приблизительной оценкой со стороны разработчиков для старой системы освещения и производственного процесса. Тем не менее они хорошо демонстрируют, почему id Software перешла на более динамическую систему для больших уровней, сложной геометрии и современных требований к освещению.
Чтобы куртка видяхи свои продавал)
Чтобы снизить продажи в три раза, отрезав от игры чуваков кто до сих пор на gtx картах сидят. Что удачно и вышло... :D
из-за этого освещения в игре картинка стала мыльной...
Тем временем Форза, нищета готовьте 150 гб места на ссд
И калофдути:Братик, мне там тоже 200 гб подготовь
Поэтому какая-то тупая отмазка так бы и сказали, ну просто лучи на хайпе плюс там из нвидия заходили сказали. Ребят, 50 серию продавать надо, сделайте там только лучи что бы нищета играть не смогла и за апгрейдом шла а мы вам пополнение по карте сделаем для большего бюджета игры
Клоуны🤣 Кстати производитенльность значительно хуже у этой подделки, зато уменьшили обьем на целых 50гб🤦. Да я бы лучше играл с производительностью уровня этернал чем в игру которая весит на 50гб меньше. И визуально этернал мне больше нравится, но идея с щитом и приземления с грохотом конечно добавило к атмосфере👍