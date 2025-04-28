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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.7 320 оценок

id Software подтверждает, что Doom: The Dark Ages не связывает франшизы Doom и Quake, несмотря на общие элементы

KoRnEr KoRnEr

Ходят слухи, что современные версии шутеров id — Doom и Quake — могут быть связаны. Первоначальные слухи о новой игре Quake говорили, что в ней может быть женщина-протагонист , и что разработчик Wolfenstein и Indiana Jones MachineGames помогает с проектом. Предположения намекали на некий кроссовер между Doom и Quake, и эти две игры были связаны тонкими нитями.

По всей видимости, создатели Indiana Jones and the Great Circle работают еще над одним проектом

Однако этот адский кроссовер не состоялся, и, по всей видимости, id Software не имеет реальных намерений объединять две франшизы, по крайней мере, в последней игре Doom: The Dark Ages. В недавнем эпизоде ​​PlayStation Podcast Хьюго Мартин из id Software говорит, что Космическое измерение Темных веков не должно быть сверхъестественной связью между двумя сериями шутеров, несмотря на очевидное межпространственное сходство.

Инсайдер: Microsoft и Bethesda работают над ребутом Quake
«Мы давно хотели добавить в игру Космическое измерение — я большой поклонник Г. Ф. Лавкрафта. Это просто такая классная вселенная... она была слабо связана — ну, не слабо — но она определенно была частью вселенной id некоторое время. Я не пытаюсь связать Quake с Doom или чем-то еще, просто монстры Ктулху всегда были частью ДНК id. Возможность привнести это в Doom просто захватывает».

Недавно id представила Космическое измерение и рассказала обо всех новых потусторонних областях и новых врагах, с которыми игрокам предстоит сражаться, в том числе с новым оружием типа крюк-стрела под названием Разрушитель.

Doom: The Dark Ages выйдет 14 мая на PS5, Xbox Series X/S и ПК.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
agula98

Да пора бы уже перезапуск Quake хоть кому-нибудь анонсировать.Вульфенштейн вернули, дум вернули а про квейк забыли

8
illero

Только написать хотел. Согласен. Четвертей бы переделали

1
Phoentice

Quake это CS в космосе , только ещё и очень быстрая, с нынешними проблема в играх с производительностью её ни кто не будет делать потому что ей нужна скорость, и к скорости хоть какая-то брутальность, а сейчас на каждом углу демоны вон фиалки нюхают и спасают своих детей от людей.

6
Pavel Rally Phoentice

Ты не пробовал Quake 1-2?

1
agula98 Phoentice

Че несешь, солевой. Ты понимаешь что в серии quake был и сюжетный режим

4
Phoentice agula98

Ну да только по клубам все почему то в сетевую матчи гоняли, ни кто и не думал сюжетку проходить.

4
Destroited
2
CoolKaz

Эх...квака третья...хотелось бы перезапуск серии может даже в стиле дум этёрнал(байт для даунов)