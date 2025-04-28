id Software подтверждает, что Doom: The Dark Ages не связывает франшизы Doom и Quake, несмотря на общие элементы

Ходят слухи, что современные версии шутеров id — Doom и Quake — могут быть связаны. Первоначальные слухи о новой игре Quake говорили, что в ней может быть женщина-протагонист , и что разработчик Wolfenstein и Indiana Jones MachineGames помогает с проектом. Предположения намекали на некий кроссовер между Doom и Quake, и эти две игры были связаны тонкими нитями.

Однако этот адский кроссовер не состоялся, и, по всей видимости, id Software не имеет реальных намерений объединять две франшизы, по крайней мере, в последней игре Doom: The Dark Ages. В недавнем эпизоде ​​PlayStation Podcast Хьюго Мартин из id Software говорит, что Космическое измерение Темных веков не должно быть сверхъестественной связью между двумя сериями шутеров, несмотря на очевидное межпространственное сходство.

«Мы давно хотели добавить в игру Космическое измерение — я большой поклонник Г. Ф. Лавкрафта. Это просто такая классная вселенная... она была слабо связана — ну, не слабо — но она определенно была частью вселенной id некоторое время. Я не пытаюсь связать Quake с Doom или чем-то еще, просто монстры Ктулху всегда были частью ДНК id. Возможность привнести это в Doom просто захватывает».

Недавно id представила Космическое измерение и рассказала обо всех новых потусторонних областях и новых врагах, с которыми игрокам предстоит сражаться, в том числе с новым оружием типа крюк-стрела под названием Разрушитель.

Doom: The Dark Ages выйдет 14 мая на PS5, Xbox Series X/S и ПК.