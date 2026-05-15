id Software показали новый арт и рассказали подробности грядущего дополнения DOOM: The Dark Ages

честь первой годовщины DOOM: The Dark Ages разработчики из id Software провели специальную трансляцию, во время которой Хьюго Мартин, директор игры, и Джошуа Бойл, ведущий менеджер по связям с общественностью Bethesda, поделились несколькими новыми подробностями о долгожданном DLC. Разработчики также воспользовались возможностью представить новый концепт-арт. Ожидается, что DLC будет представлено во время Xbox Games Showcase 7 июня.

Во время юбилейной трансляции Уго Мартин поблагодарил игроков за терпение и объяснил, почему студия до сих пор держит в секрете точное содержание дополнения.

Большое спасибо за ваше терпение. Мы бы с удовольствием раскрыли все сразу, но вы знаете, как это работает. Замечательные команды Bethesda и Microsoft разрешили мне и Джошу поделиться с вами некоторой информацией о процессе разработки.

Разработчик также поясняет, что id Software в первую очередь стремится продемонстрировать элементы, которые найдут отклик у самых преданных поклонников вселенной DOOM.

Мы решили показать вам элементы, которые, как мы считаем, особенно понравятся вам, самым страстным фанатам, знатокам лора, всем тем, кто глубоко любит эту вселенную.

Команда представила новые концепт-арты, демонстрирующие совершенно новую локацию под названием Оссеус, внутри компании её прозвали «Костяной ад». Хьюго Мартин был особенно воодушевлён финальным результатом. Разработчик также уточнил, что это совершенно новый биом в адской вселенной, Сфера Ада.

Мартин также подтвердил, что DLC добавит больше возможностей для исследования локаций, с «хорошей долей возвращения назад», а также «лёгкими элементами, вдохновлёнными метроидванией», в некоторых областях. Студия стремится предложить более масштабные и сложные уровни для прохождения.

Директор игры также поясняет, что настоящий контент для финальной стадии игры станет доступен после завершения основного приключения.

На этом уровне, как и на всех остальных, есть путь для финальной стадии. После завершения основного приключения вы сможете вернуться назад и открыть для себя совершенно новый опыт финальной стадии, с множеством новых арен и областей, которые можно разблокировать.

По словам Мартина, работа над DLC представляет собой одну из лучших разработок студии.

Общий опыт, а также время, которое вы потратите на исследование, освоение и разблокировку этой локации, будут значительными. Вероятно, один из лучших проектов по дизайну уровней, которые мы когда-либо делали.

DOOM: The Dark Ages доступна на Xbox Series X|S, PS5 и ПК. Игра также включена в Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Standard и PC Game Pass. Дополнение будет доступно всем владельцам Premium Edition.