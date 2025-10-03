id Software полагает, что в ближайшие годы больше студий начнут использовать трассировку пути

id Software раскрыла подробности разработки трассировки пути в DOOM: The Dark Ages — технологии, внедрение которой в игру потребовало около шести месяцев интенсивных работ. Этот брутальный шутер от первого лица получил эту передовую графическую функцию с обновлением, выпущенным 18 июня 2025 года, ровно через месяц после выхода игры.
DOOM: The Dark Ages стала одной из немногих игр для ПК, поддерживающих трассировку пути в реальном времени, присоединившись к таким известным играм, как Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Black Myth: Wukong и Indiana Jones and the Great Circle.
В техническом интервью, опубликованном NVIDIA на этой неделе, Билли Хан, директор по технологиям движка в id Software, поделился ценной информацией о процессе.
Трассировка пути теперь является частью id Tech 8. Мы продолжим исследования и разработки в этой области. Как и в случае с любой технологией, мы оцениваем её применение в каждой игре отдельно, чтобы убедиться, что она отвечает потребностям игры и приносит пользу игрокам. Я уверен, что трассировка пути продолжит развиваться и будет использоваться в большем количестве игр в ближайшие годы.
Внедрение трассировки пути значительно улучшило визуальные характеристики игры, особенно в сочетании с технологией реконструкции лучей DLSS от NVIDIA. Хан выделил конкретные инструменты, критически важные для оптимизации производительности:
Как NVIDIA Opacity Micro-Map, так и Shader Execution Reordering оказались чрезвычайно полезны для оптимизации поверхностного затенения на графическом процессоре. Некоторые из наших самых значительных оптимизаций трассировки путей стали результатом использования переупорядочения выполнения шейдеров.
Что касается DLSS Ray Reconstruction, разработчик был особенно выразителен:
Она добавила столь необходимую точность шумоподавления в результатах трассировки путей, сохраняя больше деталей. Это значительное улучшение производительности и качества по сравнению с традиционными методами шумоподавления.
Внедрение таких технологий, как трассировка путей, может ускориться ещё больше, если слухи о будущих видеокартах AMD подтвердятся, а значительные оптимизации трассировки лучей могут принести пользу аналогичным реализациям.
