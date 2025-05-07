ID Software представила нового демона для DOOM: The Dark Ages - гигантскую рептилию Комодо

ID Software представила нового демона для DOOM: The Dark Ages — им стала гигантская рептилия по имени Комодо, один из самых смертоносных врагов Палача, сопоставимый по угрозе с охотником Агаддона. Вместе с этим были опубликованы концепт-арт и геймплейные кадры, демонстрирующие ужасающий облик ящерицы в действии.
Разработчики также показали свежий арт локации под названием «Космическое Царство», вдохновлённой произведениями Говарда Лавкрафта. Геймдиректор Хьюго Мартин уверяет: это «лучший DOOM», созданный студией. Ради идеальной одиночной кампании команда отменила мультиплеер, полностью сосредоточившись на сюжетном режиме.
Эмбарго на обзоры DOOM: The Dark Ages спадёт 9 мая, а полноценный релиз состоится 15 мая на PS5, Xbox Series S|X и ПК.
Посмотрим что выйдет остается надеется что действительно что-то новое и более аутентичное великой серии а не то что было в последних частях.
Ты на приколе или че ? Это езерал + куча новых плюх и отношения как и езерал к думу не имеет по сути , два раза езерал прошел нихера сюжет не понял фентези ху2ня , и косплей пошел на черепашки ниндзя , рептилии кабаны мозги а валит их не думгай а шредер уже
> ящер
Ок, а причём тут демоны?
Демон-ящер наверно. Я хз))