ID Software представила нового демона для DOOM: The Dark Ages - гигантскую рептилию Комодо

ID Software представила нового демона для DOOM: The Dark Ages — им стала гигантская рептилия по имени Комодо, один из самых смертоносных врагов Палача, сопоставимый по угрозе с охотником Агаддона. Вместе с этим были опубликованы концепт-арт и геймплейные кадры, демонстрирующие ужасающий облик ящерицы в действии.

Разработчики также показали свежий арт локации под названием «Космическое Царство», вдохновлённой произведениями Говарда Лавкрафта. Геймдиректор Хьюго Мартин уверяет: это «лучший DOOM», созданный студией. Ради идеальной одиночной кампании команда отменила мультиплеер, полностью сосредоточившись на сюжетном режиме.

Эмбарго на обзоры DOOM: The Dark Ages спадёт 9 мая, а полноценный релиз состоится 15 мая на PS5, Xbox Series S|X и ПК.