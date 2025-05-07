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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.8 330 оценок

ID Software представила нового демона для DOOM: The Dark Ages - гигантскую рептилию Комодо

butcher69 butcher69

ID Software представила нового демона для DOOM: The Dark Ages — им стала гигантская рептилия по имени Комодо, один из самых смертоносных врагов Палача, сопоставимый по угрозе с охотником Агаддона. Вместе с этим были опубликованы концепт-арт и геймплейные кадры, демонстрирующие ужасающий облик ящерицы в действии.

Разработчики также показали свежий арт локации под названием «Космическое Царство», вдохновлённой произведениями Говарда Лавкрафта. Геймдиректор Хьюго Мартин уверяет: это «лучший DOOM», созданный студией. Ради идеальной одиночной кампании команда отменила мультиплеер, полностью сосредоточившись на сюжетном режиме.

Эмбарго на обзоры DOOM: The Dark Ages спадёт 9 мая, а полноценный релиз состоится 15 мая на PS5, Xbox Series S|X и ПК.

10
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Egik81

Посмотрим что выйдет остается надеется что действительно что-то новое и более аутентичное великой серии а не то что было в последних частях.

3
OutstandingSabretooth

Ты на приколе или че ? Это езерал + куча новых плюх и отношения как и езерал к думу не имеет по сути , два раза езерал прошел нихера сюжет не понял фентези ху2ня , и косплей пошел на черепашки ниндзя , рептилии кабаны мозги а валит их не думгай а шредер уже

2
Owyn

> ящер

Ок, а причём тут демоны?

2
cthulhu42

Демон-ящер наверно. Я хз))