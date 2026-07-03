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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
8.3 1 125 оценок

id Software сообщила точное время выхода дополнения Revelations для DOOM: The Dark Ages

monk70 monk70

Ад вот-вот замёрзнет в дополнении Revelations для DOOM: The Dark Ages, поскольку кампания открывает новую главу саги Палача. Новые уровни, более сложные головоломки и адские демоны — в DLC много всего интересного, и вы, вероятно, захотите начать играть как можно скорее.

Как будто этого дополнения было недостаточно, в тот же день выходит и обновление Ripatorium 3.0, которое будет доступно бесплатно всем игрокам DOOM: The Dark Ages. Обновление добавляет более широкие возможности настройки и улучшения. Кроме того, владельцы дополнения Revelations получат три новые карты, демонов и полностью улучшенное новое оружие для использования в Рипаториуме — конечно же, после завершения сюжета.

id Software сообщила официальное время выхода DLC – Revelations выйдет во вторник, 7 июля 2026 года, в 19:00 МСК.

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7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Алексей8888

Если оно будет таким-же как к етернал то пусть запихнут его себе в ж...!

5
Пользователь ВКонтакте

Нормальный Doom на 3 части закончился... // Алексей Малышев

3
Qjets_28

Ждемс

2
saa0891

ID как всегда восхищают. Хоть кто еще делает олдсульные хардкорные шутеры.

.

+ ещё 11 картинок
1
Пользователь ВКонтакте

Главное двигаться) // Qwe Rty

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