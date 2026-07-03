id Software сообщила точное время выхода дополнения Revelations для DOOM: The Dark Ages

Ад вот-вот замёрзнет в дополнении Revelations для DOOM: The Dark Ages, поскольку кампания открывает новую главу саги Палача. Новые уровни, более сложные головоломки и адские демоны — в DLC много всего интересного, и вы, вероятно, захотите начать играть как можно скорее.

Как будто этого дополнения было недостаточно, в тот же день выходит и обновление Ripatorium 3.0, которое будет доступно бесплатно всем игрокам DOOM: The Dark Ages. Обновление добавляет более широкие возможности настройки и улучшения. Кроме того, владельцы дополнения Revelations получат три новые карты, демонов и полностью улучшенное новое оружие для использования в Рипаториуме — конечно же, после завершения сюжета.

id Software сообщила официальное время выхода DLC – Revelations выйдет во вторник, 7 июля 2026 года, в 19:00 МСК.