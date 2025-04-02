Id Software уверена, что Doom будет существовать еще долгое время

Doom - одна из самых известных и культовых серий видеоигр всех времен. В современную игровую эпоху она не перестает удивлять и процветать благодаря таким отличным частям, как Doom (2016), Doom Eternal или грядущая Doom: The Dark Ages.

Поскольку на май запланирован выход средневекового приквела для Doom, исполнительный продюсер id Software Марти Стрэттон (Marty Stratton) не так давно прокомментировал дальнейшую судьбу Doom после The Dark Ages.

Мы были полностью сосредоточены на Dark Ages. У нас нет нескольких команд, работающих над несколькими проектами, и вы знаете, что Хьюго [Мартин] проделал потрясающую работу по созданию этой вселенной, команды, которая работает вместе. Так что есть... Идеи есть всегда. Есть и другие идеи, что можно сделать в центральной временной шкале, это очень, очень богатая вселенная, но мы - маленькая команда, которая всегда сосредоточена на том, что нам нужно сделать для фанатов прямо сейчас, и это было как раз то, что касается «Темных веков». Так что посмотрим, что будет дальше, но Doom - это..... Знаете, в Doom по-прежнему много жизни, и у нас никогда не заканчиваются идеи. По его словам, в ближайшем будущем Doom никуда не пропадет.

Doom: The Dark Ages выйдет 15 мая на PC, PS5 и Xbox Series X/S, а также появится в день релиза в Game Pass.