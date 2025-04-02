Id Software уверена, что Doom будет существовать еще долгое время

Doom - одна из самых известных и культовых серий видеоигр всех времен. В современную игровую эпоху она не перестает удивлять и процветать благодаря таким отличным частям, как Doom (2016), Doom Eternal или грядущая Doom: The Dark Ages.
Поскольку на май запланирован выход средневекового приквела для Doom, исполнительный продюсер id Software Марти Стрэттон (Marty Stratton) не так давно прокомментировал дальнейшую судьбу Doom после The Dark Ages.
Мы были полностью сосредоточены на Dark Ages. У нас нет нескольких команд, работающих над несколькими проектами, и вы знаете, что Хьюго [Мартин] проделал потрясающую работу по созданию этой вселенной, команды, которая работает вместе. Так что есть... Идеи есть всегда. Есть и другие идеи, что можно сделать в центральной временной шкале, это очень, очень богатая вселенная, но мы - маленькая команда, которая всегда сосредоточена на том, что нам нужно сделать для фанатов прямо сейчас, и это было как раз то, что касается «Темных веков». Так что посмотрим, что будет дальше, но Doom - это..... Знаете, в Doom по-прежнему много жизни, и у нас никогда не заканчиваются идеи. По его словам, в ближайшем будущем Doom никуда не пропадет.
Doom: The Dark Ages выйдет 15 мая на PC, PS5 и Xbox Series X/S, а также появится в день релиза в Game Pass.
Ну, вообще, если они будут продолжать в том же духе, то ничего против не имею ))
Естественно он будет жить!
А можно потом кваку?
То есть хотят превратить Doom в конвейер? Наверное на этой части пока нужно остановится и не делать глупостей.
Нужно было остановиться на 2016м, этернал - уже поворот не туда.
будете марио выпускать, не долго
ДУМ Форэва, Эва!!!
Фаны дум3 ваш выход! Пора поныть что дум уже не дум, всё после третьей части гамно и т.д.XD
DOOM 3 это лучшая игра серии!!! Игра 2016 только музыкой
Когда игры превращаются в конвеир, их может ждать судьба Ass-"Greed"!
Серия продолжит радовать поклонников новыми частями.
Это только пока туда питухов не начали вставлять. Когда к власти придут снова демонократы и главным героем станет баба, то это будет начало конца ибо следующая часть станет обязательно про частично заднеприводных, а потом вовсе будет состоять из глиномесов.
Хотелось бы ремастер на DOOM 3, чоб не хуже мёртвого космоса выглядела. Сюжет можно не менять.
Походу дум действительно вечен
В следующей части вообще пошаговую боевку сделают?
И на чём основано это предположение?
Эх молодежь.)
На том, что тут уже все медленнее в разы
для меня серия умерла, когда из Doom сделали обычный арена-шутер с ботами.
А когда Дум другим-то был? Во времена третьей части, разве что. Вот удивляют такие комментарии, ей богу. Игра в самой сути своей арена-шутер, такой она зарождалась, развивалась и продолжает развиваться, без этой составляющий Дум - не Дум.
не обращай внимания. Когда Doom зарождался, он сам ещё в яйцах бати был
Дум всегда был арена-шутером. Третья часть - эксперимент и повторять его больше не будут, серию вернули к тому самому Думу
Doom Ultimate, Doom II, Final Doom арена шутер? ... Вам бы таблеточки выпить деточка и попросить бабушку сказку на ночь прочесть. Вот классические думчанские никаким боком не арена шутеры. Doom 3 и Doom 2106 тоже не совсем арена ш. Но Doom Eternal это уже 100% арена шутер что по моему мнению плохо и дёшево в плане гейм дизайна.
в каком месте дум 1-2 или 16 не арена шутер, там буквальная через дверь комната-арена куда мобов накидывают. Не говоря уже о 16, где пол игры запертые печатью арены, где нужно всех убить, что б дверь открылась
Главное, чтоб графоний был с мега rtx лучиками и, конечно же сюжет🤗 Тогда Дум будет вечен. А не тупо пиф-паф, как Space Marine 2 и предыдущие части Дума (исключение, легендарный Дум 3) // New Show
Пошёл нафиг со свои легендарным дум 3, который осилить можно только с модом на убирание темноты