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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.7 294 оценки

Id Software уверена, что Doom будет существовать еще долгое время

Gruz_ Gruz_

Doom - одна из самых известных и культовых серий видеоигр всех времен. В современную игровую эпоху она не перестает удивлять и процветать благодаря таким отличным частям, как Doom (2016), Doom Eternal или грядущая Doom: The Dark Ages.

Поскольку на май запланирован выход средневекового приквела для Doom, исполнительный продюсер id Software Марти Стрэттон (Marty Stratton) не так давно прокомментировал дальнейшую судьбу Doom после The Dark Ages.

Мы были полностью сосредоточены на Dark Ages. У нас нет нескольких команд, работающих над несколькими проектами, и вы знаете, что Хьюго [Мартин] проделал потрясающую работу по созданию этой вселенной, команды, которая работает вместе. Так что есть... Идеи есть всегда. Есть и другие идеи, что можно сделать в центральной временной шкале, это очень, очень богатая вселенная, но мы - маленькая команда, которая всегда сосредоточена на том, что нам нужно сделать для фанатов прямо сейчас, и это было как раз то, что касается «Темных веков». Так что посмотрим, что будет дальше, но Doom - это..... Знаете, в Doom по-прежнему много жизни, и у нас никогда не заканчиваются идеи. По его словам, в ближайшем будущем Doom никуда не пропадет.

Doom: The Dark Ages выйдет 15 мая на PC, PS5 и Xbox Series X/S, а также появится в день релиза в Game Pass.

24
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
North235

Ну, вообще, если они будут продолжать в том же духе, то ничего против не имею ))

13
Спектр Зис

Естественно он будет жить!

4
Dark1994

А можно потом кваку?

4
Енот Херсонский

То есть хотят превратить Doom в конвейер? Наверное на этой части пока нужно остановится и не делать глупостей.

4
Zhora Fridman

Нужно было остановиться на 2016м, этернал - уже поворот не туда.

4
ze1n_82

будете марио выпускать, не долго

1
AlluringJake

ДУМ Форэва, Эва!!!

1
CoolKaz

Фаны дум3 ваш выход! Пора поныть что дум уже не дум, всё после третьей части гамно и т.д.XD

1
Sir Patrik

DOOM 3 это лучшая игра серии!!! Игра 2016 только музыкой

1
ExperimentalRumble

Когда игры превращаются в конвеир, их может ждать судьба Ass-"Greed"!

0
oleg21412

Серия продолжит радовать поклонников новыми частями.

0
Peace Dead

Это только пока туда питухов не начали вставлять. Когда к власти придут снова демонократы и главным героем станет баба, то это будет начало конца ибо следующая часть станет обязательно про частично заднеприводных, а потом вовсе будет состоять из глиномесов.

0
denis.totoro

Хотелось бы ремастер на DOOM 3, чоб не хуже мёртвого космоса выглядела. Сюжет можно не менять.

0
Дмитрий Ворончихин

Походу дум действительно вечен

-2
BAZKIN

В следующей части вообще пошаговую боевку сделают?

-4
Дмитрий Ворончихин

И на чём основано это предположение?

0
XalimoV

Эх молодежь.)

2
BAZKIN Дмитрий Ворончихин

На том, что тут уже все медленнее в разы

0
haradrim

для меня серия умерла, когда из Doom сделали обычный арена-шутер с ботами.

-5
North235

А когда Дум другим-то был? Во времена третьей части, разве что. Вот удивляют такие комментарии, ей богу. Игра в самой сути своей арена-шутер, такой она зарождалась, развивалась и продолжает развиваться, без этой составляющий Дум - не Дум.

6
Berns_49 North235

не обращай внимания. Когда Doom зарождался, он сам ещё в яйцах бати был

3
ChromeDisaster

Дум всегда был арена-шутером. Третья часть - эксперимент и повторять его больше не будут, серию вернули к тому самому Думу

2
AntiVataAstarta North235

Doom Ultimate, Doom II, Final Doom арена шутер? ... Вам бы таблеточки выпить деточка и попросить бабушку сказку на ночь прочесть. Вот классические думчанские никаким боком не арена шутеры. Doom 3 и Doom 2106 тоже не совсем арена ш. Но Doom Eternal это уже 100% арена шутер что по моему мнению плохо и дёшево в плане гейм дизайна.

2
VenomTRat AntiVataAstarta

в каком месте дум 1-2 или 16 не арена шутер, там буквальная через дверь комната-арена куда мобов накидывают. Не говоря уже о 16, где пол игры запертые печатью арены, где нужно всех убить, что б дверь открылась

2
Пользователь ВКонтакте

Главное, чтоб графоний был с мега rtx лучиками и, конечно же сюжет🤗 Тогда Дум будет вечен. А не тупо пиф-паф, как Space Marine 2 и предыдущие части Дума (исключение, легендарный Дум 3) // New Show

-6
CoolKaz

Пошёл нафиг со свои легендарным дум 3, который осилить можно только с модом на убирание темноты

-1