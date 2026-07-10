id Software впервые прокомментировала увольнения: студия уверяет, что разработка новых игр не пострадает

После масштабных сокращений в игровом подразделении Xbox студия id Software впервые выступила с официальным заявлением. Разработчики подтвердили, что увольнения затронули несколько команд, однако заверили, что это не помешает созданию будущих игр и технологий.
В компании поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что, несмотря на кадровые изменения, у студии по-прежнему достаточно специалистов для работы над новыми проектами. По словам представителей id Software, сейчас команда по численности сопоставима с той, которая создавала DOOM (2016).
Также студия подчеркнула, что сохранит свою традиционную структуру, где каждый сотрудник принимает непосредственное участие в разработке, и продолжит придерживаться этой философии.
Сейчас главным приоритетом для id Software остается поддержка как сотрудников, оставшихся в компании, так и тех, кто попал под сокращения. Разработчики добавили, что продолжают работу над новыми играми и технологиями, а также подтвердили участие в QuakeCon, которая пройдет в августе.
сделали аниме фентези дум с мили боевкой, все посмеялись, а теперь хватит дурака валять и пускай ребут Кваки делают
Даааааааа. Знаем мы как не пострадает. А завтра скажут сори пипл людей нету.
Только dda раза в 4 масштабнее 2016, а кол-во людей теперь сопоставимое, вот и надо делить качество след.игры тоже на 4)
А что они ещё скажут в официальном заявлении? "Тут эти бездари наконец-то протрезвели и прочитали свои же отчёты не вверх ногами, а нормально. Сократили по классике сотрудников, чтобы снизить расходы на зарплатные фонд и убрать разноцветных неbeнарных идиотов, которые всё равно ничего полезного не делали. Теперь у них крутые показатели KPI перед квартальным отчётом и они получат премии. А мы с горсткой выживших (из ума) погроммистов будем как-то пахать в 3 смены, чтобы успеть закрыть обещанные проекты в сроки. Ни черта у нас, разумеется, не выйдет, так что наймут индусов и прочих альтернативно одарённых за миску риса доделывать всё галопом по Европам и получится на выходе очередная хрень. Иными словами, "сохраним свою традиционную структуру", да. На КвейкКоне принесём бутылки колы с добавленным коньяком и будем вам всем улыбаться, так что тоже сделайте вид, пожалуйста, что всё идёт по плану. Спасибо."
Хрен они такое скажут. А жаль.
Как там в мультике про первобытного капиталиста: "Серебряные деньги выходят из обращения, население не пострдает"