id Software впервые прокомментировала увольнения: студия уверяет, что разработка новых игр не пострадает

После масштабных сокращений в игровом подразделении Xbox студия id Software впервые выступила с официальным заявлением. Разработчики подтвердили, что увольнения затронули несколько команд, однако заверили, что это не помешает созданию будущих игр и технологий.

В компании поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что, несмотря на кадровые изменения, у студии по-прежнему достаточно специалистов для работы над новыми проектами. По словам представителей id Software, сейчас команда по численности сопоставима с той, которая создавала DOOM (2016).

Также студия подчеркнула, что сохранит свою традиционную структуру, где каждый сотрудник принимает непосредственное участие в разработке, и продолжит придерживаться этой философии.

Сейчас главным приоритетом для id Software остается поддержка как сотрудников, оставшихся в компании, так и тех, кто попал под сокращения. Разработчики добавили, что продолжают работу над новыми играми и технологиями, а также подтвердили участие в QuakeCon, которая пройдет в августе.