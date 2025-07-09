idSoftware пофиксила баг с получением платинового трофея в PS5-версии DOOM: The Dark Ages

Мало что так сильно подрывает терпение геймера, как то, что он из-за бага в игре застрял на последнем трофее. И в случае с Doom: The Dark Ages неистовство охотников за платиной отправилось прямиком в ад. К счастью, Bethesda решила разрядить обстановку.

Согласно официальной поддержке компании, на PlayStation 5 теперь доступен хотфикс для новой Doom, устраняущий баг, из-за которой игроки не могли получить трофей «Берсерк». Так что все, кто столкнулся с этой проблемой, теперь смогут пройти ее нормально - и, если повезет (или будет много пуль и кишок), стать обладателями заветного платинового трофея в новой главе франшизы от id Software.

В общем, на этом все. Теперь, если вы ждали этого исправления, чтобы завершить свою адскую средневековую резню, путь официально свободен. Если вы все еще планируете начать свое демоническое путешествие на PS5, не бойтесь - баг исчез, но демоны будут вас ждать.