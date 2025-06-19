Игроки недовольны производительностью DOOM: The Dark Ages, обвиняя id Software в плохой оптимизации

В сообществе Steam разгорелись жаркие споры вокруг технического состояния DOOM: The Dark Ages. Несмотря на в целом положительные ожидания, многие игроки выражают разочарование производительностью шутера, указывая на то, что даже мощные видеокарты с трудом справляются с игрой при активации полной трассировки лучей (path tracing).

Дискуссию начал пользователь под ником ASTROKARMA, который раскритиковал разработчиков за резкое падение производительности. По его словам, включение трассировки пути приводит к потере до 80 кадров в секунду, что делает игру некомфортной даже на топовом железе. Он утверждает, что id Software изменила своему принципу "геймплей и производительность превыше всего", сместив фокус на внедрение технологий, которые текущее поколение видеокарт не способно адекватно поддерживать без компромиссов в виде DLSS и генерации кадров.

Часть сообщества встала на защиту студии, отмечая, что трассировка пути является опциональной настройкой, нацеленной на будущее, и ее можно просто отключить. Защитники такого подхода сравнивают ситуацию с выходом Crysis, который также был известен своими завышенными требованиями к системе на момент релиза. Однако оппоненты возражают, что даже без трассировки лучей производительность оставляет желать лучшего, а использование технологий апскейлинга и генерации кадров все чаще становится оправданием для недостаточной оптимизации, а не полезным дополнением.

Споры также коснулись общей дизайнерской и технической целостности проекта. Некоторые игроки утверждают, что визуально игра не настолько превосходит Doom Eternal, чтобы оправдывать столь высокие системные требования. Ситуация усугубляется жалобами на некорректную работу технологии AMD FSR Frame Generation.