Игроки недовольны производительностью DOOM: The Dark Ages, обвиняя id Software в плохой оптимизации

В сообществе Steam разгорелись жаркие споры вокруг технического состояния DOOM: The Dark Ages. Несмотря на в целом положительные ожидания, многие игроки выражают разочарование производительностью шутера, указывая на то, что даже мощные видеокарты с трудом справляются с игрой при активации полной трассировки лучей (path tracing).
Дискуссию начал пользователь под ником ASTROKARMA, который раскритиковал разработчиков за резкое падение производительности. По его словам, включение трассировки пути приводит к потере до 80 кадров в секунду, что делает игру некомфортной даже на топовом железе. Он утверждает, что id Software изменила своему принципу "геймплей и производительность превыше всего", сместив фокус на внедрение технологий, которые текущее поколение видеокарт не способно адекватно поддерживать без компромиссов в виде DLSS и генерации кадров.
Часть сообщества встала на защиту студии, отмечая, что трассировка пути является опциональной настройкой, нацеленной на будущее, и ее можно просто отключить. Защитники такого подхода сравнивают ситуацию с выходом Crysis, который также был известен своими завышенными требованиями к системе на момент релиза. Однако оппоненты возражают, что даже без трассировки лучей производительность оставляет желать лучшего, а использование технологий апскейлинга и генерации кадров все чаще становится оправданием для недостаточной оптимизации, а не полезным дополнением.
Споры также коснулись общей дизайнерской и технической целостности проекта. Некоторые игроки утверждают, что визуально игра не настолько превосходит Doom Eternal, чтобы оправдывать столь высокие системные требования. Ситуация усугубляется жалобами на некорректную работу технологии AMD FSR Frame Generation.
Самое смешное, что разница околонулевая.
сейчас тебя лучедрочерные заклюют за такие слова )
😆😆😆😆
Да ничего против лучей не имею, в том же Инди кайфанул с визуала, но здесь он прям всратый.
У игроков есть настройки графики.
Они сами должны подобрать их под своё железо.
Если у тебя игра не идёт на ультрах, значит это не для твоего железа. // Александр Дельтазавр
а если моя видеокарта стоит 30к+ рублей?
Пффф, это значит, что ты нищеброд и у тебя нету машины времени.
з.ы. Заветы Тода.
За 30к изволь подбирать настройки графики
У игры 86% положительных отзывов,если у какого то игрока лагает это не значит что игра лагучая и надо высерать очередной бессмысленный пост
А еще у нее 31к максимальный онлайн в стиме, то есть полнейший провал.
Интересно игроки заметили две вещи прежде всего что это первая игра на новом движке id Tech 8 и что она на Вулкане.
она не только в этой игре через одно место работает. У меня, например, со сталкером который обновился и который на X-Ray. Даже в Tempest Rising некорректно она работает.
Кстати автор правильный картинку вставил. Сразу видно различие между стандартными лучами и трассировкой пути. В последнем случае картинка приближена к реальности. Это как, например в Кваке 2 RTX включить лучи и получить реальную картинку игры света и тени.
Смешно учитывая когда про тонкости для получение полезности от некоторых вариантов этих технологий стоит не забывать. Например про необходимое минимальное кол-во кадров для корректной работы некоторых генераторов кадров. И даже если этот минимум есть как я сказал выше это не гарантия корректности работы генератора.
Хотя касательно снижения качества оптимизации игроделами согласен и не только из-за постоянно растущей производительности. Но и из-за повального использования готовыми универсальными движками игроделами. А как известно универсал остается универсалом со всеми вытекающими.
не стоит приносить сюда мнение тех, кому напихали клоунов, как массовое
Самое интересное,что графика такая же,как и Eternal, получается всю производительность сжирает денуво или преднамеренные действия разработчиков игры.
производительность в играх зависит только от мощности видеокарты, дэнува никак не влияет на видеокарту от слова вообще
Производительность сжирает рей трейсинг или пат трейсинг. Технология которая сама делает в игре освещение и отражения, при этом отжирая кучу ресурсов. Вся соль в том, что можно сделать освещение вручную как в большинстве игр(но это надо ручками работать) и тогда производительность будет норм. А можно чтобы этот трейсинг все сделал вместо тебя, но чтобы в это нормально играть нужны компы получше чем у большинства стоят...
Вот такая дилема и они явно обосрались с выбором, судя по онлайну в стиме.
Дум обвиняют в плохой оптимизации? Еще немного и вселенная сколлапсирует.
Идиоты не понимают, что там трассировка по умолчанию // Иван Страждин
Так то уже был дум 3 более 20 лет назад. А смысла в этом пач трейсинге, в игре, где локация пробегается за минуты.
А я когда игра только вышла сказал что оптимизон дно даже без дрочировки пути. если Итёрнал у меня в 4к нативе на ультрах выдавал 220+фпс, то здесь при схожей картинке в районе 90 кадров