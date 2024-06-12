Игроки в восторге от дебютного трейлера DOOM The Dark Ages

Дебютный трейлер DOOM: The Dark Ages, представленный на Xbox Games Showcase 2024, вызвал восторг у большинства игроков.
На официальном YouTube-канале Bethesda Softworks ролик собрал более 197 тыс. лайков против 2,4 тыс. дизлайков, преодолев отметку в 2 млн просмотров. На других крупных каналах, таких как Xbox и IGN, ситуация аналогичная — лайков значительно больше, чем дизлайков.
Гигантский робот, дракон, стильный плащ и щит, который превращается в смертоносную бензопилу-бумеранг, заинтересовали как преданных фанатов серии, так и новых игроков.
Единственным недостатком, по мнению многих, стало отсутствие в проекте культового композитора Мика Гордона (точная информация о композиторе пока не подтверждена).
Напомним, что в прошлом между Гордоном и главой id Software возник серьёзный конфликт, о котором можно узнать подробнее здесь и здесь. Кстати, недавно Гордон вошёл в консультативный совет новой студии, основанной ветеранами Doom и Call of Duty.
DOOM: The Dark Ages выйдет в 2025 году на PC в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series (включая Game Pass).
Ну я тоже в восторге, игра которую сразу хочется с руками оторвать, особенно радует что будет история про ночных стражей и собственно как Палач стал легендой, ну и новые геймплейные фишки тоже очень радуют щит, шестопёр, нам даже дадут в огромном механическом костюме погонять, как у темного владыки в конце второго DLC Doom Eternal, полетать на драконе ещё тонна всяких плюшек.
Оружие которое использует черепки в качестве обоймы, это жесть.
Черепушки не простые, все скорлупки боевые.
"конфликт, о котором можно узнать подробнее здесь и здесь"
ёще бы
Я был бы в восторге, если бы они сделали точный римейк Дума 1993 года. С огромными сложными уровнями и десятками монстров в одной локации.
А этот Дум опять будет примитивным набором арен.
Муть какая-то, лучше в бы на другой планете или на космической станции. Скатились в адовое средневековье какое-то.
ну так реально ж цимес. в трейлере прекрасно все.
Конечно в восторге, белых крутых гетеросексуальных героев в наше время не часто увидишь!
Кончаааааай от думгая
класс, класс...время ожидания убью прохождением двух предыдущих частей
Кроме возможности перемещатся по миниаренам на драконе вместо оголтелого паркура. Я ничего нового не увидел. Оружие и прочее не в счет. Пока вижу Дум етернал с DLC не более....
оружие и прочее не в счет эта как там почти всё новое друг мой
Да хз. Лучше бы Hexen перезапустили что ли.
или Heretic