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Doom: The Dark Ages 2025 г.
Экшен, Шутер, От первого лица
8.2 75 оценок

Игроки в восторге от дебютного трейлера DOOM The Dark Ages

Pokerdamus
Новости

Дебютный трейлер DOOM: The Dark Ages, представленный на Xbox Games Showcase 2024, вызвал восторг у большинства игроков.

DOOM: The Dark Ages
DOOM: The Dark Ages

На официальном YouTube-канале Bethesda Softworks ролик собрал более 197 тыс. лайков против 2,4 тыс. дизлайков, преодолев отметку в 2 млн просмотров. На других крупных каналах, таких как Xbox и IGN, ситуация аналогичная — лайков значительно больше, чем дизлайков.

Гигантский робот, дракон, стильный плащ и щит, который превращается в смертоносную бензопилу-бумеранг, заинтересовали как преданных фанатов серии, так и новых игроков.

Единственным недостатком, по мнению многих, стало отсутствие в проекте культового композитора Мика Гордона (точная информация о композиторе пока не подтверждена).

Напомним, что в прошлом между Гордоном и главой id Software возник серьёзный конфликт, о котором можно узнать подробнее здесь и здесь. Кстати, недавно Гордон вошёл в консультативный совет новой студии, основанной ветеранами Doom и Call of Duty.

DOOM: The Dark Ages выйдет в 2025 году на PC в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series (включая Game Pass).

17
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
saa0891

Ну я тоже в восторге, игра которую сразу хочется с руками оторвать, особенно радует что будет история про ночных стражей и собственно как Палач стал легендой, ну и новые геймплейные фишки тоже очень радуют щит, шестопёр, нам даже дадут в огромном механическом костюме погонять, как у темного владыки в конце второго DLC Doom Eternal, полетать на драконе ещё тонна всяких плюшек.

Оружие которое использует черепки в качестве обоймы, это жесть.

8
Porsche911GT3RS

Черепушки не простые, все скорлупки боевые.

0
strangeh

"конфликт, о котором можно узнать подробнее здесь и здесь"

2
shit again

ёще бы

1
Ahnx

Я был бы в восторге, если бы они сделали точный римейк Дума 1993 года. С огромными сложными уровнями и десятками монстров в одной локации.

А этот Дум опять будет примитивным набором арен.

1
KoolCrash

Муть какая-то, лучше в бы на другой планете или на космической станции. Скатились в адовое средневековье какое-то.

1
ZackSnyder

ну так реально ж цимес. в трейлере прекрасно все.

0
Dark1994

Конечно в восторге, белых крутых гетеросексуальных героев в наше время не часто увидишь!

0
Плей фо мииииииииии

Кончаааааай от думгая

-2
idntdrnkanmr

класс, класс...время ожидания убью прохождением двух предыдущих частей

0
Egik81

Кроме возможности перемещатся по миниаренам на драконе вместо оголтелого паркура. Я ничего нового не увидел. Оружие и прочее не в счет. Пока вижу Дум етернал с DLC не более....

-8
islamelmurzaev2005

оружие и прочее не в счет эта как там почти всё новое друг мой

0
Кей Овальд

Да хз. Лучше бы Hexen перезапустили что ли.

-9
OdinTakoyOdin

или Heretic

0