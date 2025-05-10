Информация по игре DOOM: The Dark Ages утекла в сеть до релиза

До официального релиза DOOM: The Dark Ages остаются считаные дни, но поклонники франшизы уже вовсю обсуждают крупную утечку — в интернет выложили практически всю игру, включая подробности сюжета и десятки скриншотов.

По информации от Insider Gaming, первые намёки на утечку появились ещё на прошлой неделе, когда журналисты и создатели контента получили ранний доступ. Однако позже один из пользователей, предположительно получивший коллекционное издание, не только прошёл игру, но и опубликовал множество материалов, включая скриншоты финала.

Сам он предупредил, что геймплейных видео ждать не стоит, но визуального контента и спойлеров предостаточно. Полный слив можно найти на сабреддите r/GamingLeaksAndRumours, но если вы хотите сохранить интригу, лучше заранее отключить соответствующие ключевые слова в соцсетях.

DOOM: The Dark Ages — приквел к DOOM (2016) и DOOM Eternal. Игра переносит игроков в мрачный и средневековый мир, где им предстоит вновь вжиться в образ безжалостного DOOM Slayer’а, сражающегося с силами Ада.

Официальный релиз намечен на 15 мая 2025 года для Xbox Series S/X, PlayStation 5 и ПК.