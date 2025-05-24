Изменение в балансе Doom: The Dark Ages сделало игру сложнее

После недельного наблюдения за игрой и анализа отзывов от игроков в id Software решили, что DOOM: The Dark Ages должна стать сложнее, особенно на уровне сложности «Кошмар», поэтому накануне вышел специальный хотфикс. Но к сожалению, этот патч решает только проблемы с балансом, а не более важные аспекты, такие как трофей «Берсерк», с которым все еще есть проблемы.

Внимательно изучив многочисленные жалобы игроков на низкую сложность DOOM: The Dark Ages, разработчики сделали игру сложнее. Теперь враги (Agaddon Hunter, Cosmic Baron, Hell Knight, Komodo и Pink Knight.) наносят больше урона, а исцеление и броня падают реже. При этом оружие стало слабее против некоторых боссов. В режиме «Кошмар» были увеличены штрафы за ошибки в парирования и перебалансированы некоторые боссы, в том числе и финальный .

По словам разработчиков, подобные изменения скажутся на выживаемости игроков и станут более заметны, по мере поднятия ползунка шкалы урона, побуждая игроков использовать тактику, а не грубую силу.