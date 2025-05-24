Изменение в балансе Doom: The Dark Ages сделало игру сложнее

После недельного наблюдения за игрой и анализа отзывов от игроков в id Software решили, что DOOM: The Dark Ages должна стать сложнее, особенно на уровне сложности «Кошмар», поэтому накануне вышел специальный хотфикс. Но к сожалению, этот патч решает только проблемы с балансом, а не более важные аспекты, такие как трофей «Берсерк», с которым все еще есть проблемы.
Внимательно изучив многочисленные жалобы игроков на низкую сложность DOOM: The Dark Ages, разработчики сделали игру сложнее. Теперь враги (Agaddon Hunter, Cosmic Baron, Hell Knight, Komodo и Pink Knight.) наносят больше урона, а исцеление и броня падают реже. При этом оружие стало слабее против некоторых боссов. В режиме «Кошмар» были увеличены штрафы за ошибки в парирования и перебалансированы некоторые боссы, в том числе и финальный .
По словам разработчиков, подобные изменения скажутся на выживаемости игроков и станут более заметны, по мере поднятия ползунка шкалы урона, побуждая игроков использовать тактику, а не грубую силу.
Тактика была в Eternal, а здесь нужно ловить зелëненькие снарядики, а потом влетать с одной-двумя единственными полезными пушками (чаще всего это двустволка).
В этарнал был дрочь с кучей пушек и разноцветными патронами. Тут геймплей гораздо лучше этернала
Это все надо было делать до релиза, а не после того как все кто хотел уже прошли игру, а кому все равно тем и без разницы чё там кто сменил
Я только на 7 главе
Е бнутые
Я бы не сказал что она прям лёгкая, играю на кошмаре, когда появились кибердемоны прям жопу подожгли, а если не успел увернутся от зелени считай "вы готовы потратить жизнь", позже научился их убивать, но по началу была боль в 6 главе
Основная тактика на средних мобов - щит в рыло а-ля капитан америка, гвоздемётом по щиту, убивает мобов вокруг + сильно дамажит "щитоносца" до добивающего стана, на крупных ядро на цепи, двустволка, базука + отхил, гранатомёт + шрапнель. Мелких валить исключительно из начального дробаша с мгновенным поджиганием = вечный запас брони и хп. Остальные стволы пользы не приносят. Все щитовики легко валятся броском щита (ну иногда одного надо раскалить, на энергощиты плазма не обязательна, валятся одним броском вкаченного щита рикошетом)
Странная игра. Это скорее сюжетная Анрил Турнамент 2025, плюс дух Дум, уровни Пэйнкиллер... Намешали молодые талантривые разрабы, собственно выросшие на этих играх.