Вышедший в мае 2025 года шутер DOOM: The Dark Ages изначально не планировался к релизу на консоли PlayStation 5. Об этом в свежем выпуске подкаста Kiwi Talkz рассказали трое бывших сотрудников студии id Software — Тодд Бойс, Джордан Тёрнер и Тейлор Оффилл.

По словам разработчиков, на ранних этапах производства проект создавался исключительно для экосистемы Xbox (ПК и консоли Xbox Series). Игра стала первым релизом id Software после того, как Microsoft приобрела материнскую компанию Bethesda Softworks.

Однако в разгар разработки стратегия руководства изменилась: Фил Спенсер, занимавший тогда пост главы Microsoft Gaming, взял курс на мультиплатформенность ради максимизации прибыли. В результате в график производства оперативно добавили создание порта для PlayStation 5, и релиз состоялся на всех актуальных платформах одновременно.

Сама DOOM: The Dark Ages получила высокие оценки критиков и игроков, однако вскоре после её выхода Microsoft провела волну масштабных сокращений, которая серьёзно затронула и коллектив id Software.