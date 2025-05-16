Команды Xbox Game Studios поздравили коллег из Id Software с выходом Doom: The Dark Ages

Вчера состоялся релиз Doom: The Dark Ages, а когда студия, принадлежащая Microsoft, выпускает крупную игру, по традиции другие разработчики из Xbox Game Studios поздравляют ее в социальных сетях, слегка отфотошопив.

The Dark Ages не стала исключением: среди поздравителей были Blizzard и Obsidian, но больше всего внимания привлек официальный аккаунт Halo. Halo Studios представила фан-арт, вдохновленный Doom, с Мастером Шефом и Ковенантами - и кажется, что это именно та игра, о которой мечтают фанаты, верно?

Серьезная, насыщенная экшеном Halo в прямолинейном стиле, с геймплеем, приближенным к Doom.

"Демоны восстают вновь. От одного Палача к другому - поздравляем idSoftware и Bethesda с выходом DOOM: The Dark Ages!", - разработчики Halo из 343 Industries.

"Поздравляем idSoftware с потрясающим релизом DOOM: The Dark Ages! Нам не терпится поиграть!", - написали разработчики The Elder Scrolls из Bethesda Game Studios.

"Поздравляю с выходом DOOM: The Dark Ages. Увидимся в аду", - разработчики Diablo из Blizzard Entertainment.

"Поздравляем idSoftware и Bethesda с легендарным запуском Doom: The Dark Ages. Наша команда готова стоять и сражаться!", - разработчики The Outer Worlds из Obsidian

Кроме того, свои поздравления в адрес idSoftware выразили и другие компании, в частности, Mundfish, разработчики Atomic Heart, и разработчики MOUSE: P.I. For Hire из Fumi Games.

"Поздравляем с выходом DOOM: The Dark Ages! Ваши игры - постоянный источник вдохновения для нашей команды, и мы все с нетерпением ждем, когда сможем сыграть в DOOM", - Fumi Games

"Прошли десятилетия, а они все еще показывают всем, как нужно делать! Поздравляем idSoftware с выходом DOOM The Dark Ages - брутальной, гениальной, неподвластной времени", - Mundfish