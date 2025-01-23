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Doom: The Dark Ages 2025 г.
Экшен, Шутер, От первого лица
8.7 176 оценок

Кровавый геноцид демонов под тяжелый металл в геймплейном ролике DOOM: The Dark Ages

butcher69
Новости

Bethesda анонсировала дату выхода Doom: The Dark Ages — игра появится 15 мая 2025 года. Во время Xbox Developer Direct показали геймплейный ролик, где Палач Рока под аккомпанемент тяжёлого метала устраивает кровавую расправу над демоническими ордами.

Создатели называют эту часть «возвращением к форме». Если в Doom Eternal игрок был боевым истребителем, то в Dark Ages он станет тяжёлым танком. Это подкреплено новым оружием — пилой Shield Saw, которая позволяет блокировать, парировать и атаковать. Glory Kill также получила обновления — теперь анимации зависят от угла атаки и используемого оружия.

17
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Комментарии: 20
Ваш комментарий
6363

Вот такой дум я жду, а еще:)

5
My life is a game

но цена + денуво
цена оч кусается

2
6363 My life is a game

Гейм пасс.

1
My life is a game 6363

это да
туда придется идти

0
Никита Дроздоvv My life is a game

Скорее всего эту страничку через какое то время переделают, потому что она какая то странная. Во первых требования какие-то конские, во вторых дата выхода стоит 31 декабря, хотя судя по трейлеру она выходит в мае. да и в третьих за предзаказ максимального издания в игру можно будет сыграть за 7 месяц до выхода игры. Ну не может такого быть! Че за бред? Ну какие 7 месяцев? Ну ладно за неделю, ладно за две, но ладно, в крайнем случае за месяц, но за 7 месяцев? Нееет, это дичь!!! Страницу должны переделать.

0
My life is a game Никита Дроздоvv

исправляют по тихой

0
666ANUBIS666

что-то музло так себе. У Мика Гордона лучше было музло

3
Dovakin193208

Скоро будет валить Чертей, стилем Капитана Америки.

2
Никита Дроздоvv

Вообще шикарно выглядит. Этакий Doom 2016 2.0. Прям очень смахивает на Дум 2016, но мне так показалась. Но в принципе, это вообще не проблема.

0
Kurt_Sloan

Вот в это, я поиграю с большим удовольствием!)))

0
Tabletka_aspirina

Ок, а это как понимать с датой????

0
Никита Дроздоvv

это явно ошибка

0
My life is a game

исправляют по немногу
но цена то точно останется
а это самое плохое

0
Никита Дроздоvv

под чем там составляли страничку в стиме?

0
RedOwl

Чет музон слабоват.

0
ZackSnyder

опять цветастая муть, как в этернал...а были такие надежды на стиль из дум 16 года. и музыка не качает.

-1
Шрек и осел vs CD Project

Мегакайф

-1
jax baron

бесезда обосравшийсь после старфилда - опять втюхала дюневу.

-2
Никита Дроздоvv

так она в геймпасе будет аккаунт с геймпасом стоит копейки

1
My life is a game

да хоть 1000 денуво пусть ставят, если игра геймерам понравится купят

0