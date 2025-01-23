Кровавый геноцид демонов под тяжелый металл в геймплейном ролике DOOM: The Dark Ages

Bethesda анонсировала дату выхода Doom: The Dark Ages — игра появится 15 мая 2025 года. Во время Xbox Developer Direct показали геймплейный ролик, где Палач Рока под аккомпанемент тяжёлого метала устраивает кровавую расправу над демоническими ордами.

Создатели называют эту часть «возвращением к форме». Если в Doom Eternal игрок был боевым истребителем, то в Dark Ages он станет тяжёлым танком. Это подкреплено новым оружием — пилой Shield Saw, которая позволяет блокировать, парировать и атаковать. Glory Kill также получила обновления — теперь анимации зависят от угла атаки и используемого оружия.