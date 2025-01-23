Кровавый геноцид демонов под тяжелый металл в геймплейном ролике DOOM: The Dark Ages

Bethesda анонсировала дату выхода Doom: The Dark Ages — игра появится 15 мая 2025 года. Во время Xbox Developer Direct показали геймплейный ролик, где Палач Рока под аккомпанемент тяжёлого метала устраивает кровавую расправу над демоническими ордами.
Создатели называют эту часть «возвращением к форме». Если в Doom Eternal игрок был боевым истребителем, то в Dark Ages он станет тяжёлым танком. Это подкреплено новым оружием — пилой Shield Saw, которая позволяет блокировать, парировать и атаковать. Glory Kill также получила обновления — теперь анимации зависят от угла атаки и используемого оружия.
Вот такой дум я жду, а еще:)
но цена + денуво
цена оч кусается
Гейм пасс.
это да
туда придется идти
Скорее всего эту страничку через какое то время переделают, потому что она какая то странная. Во первых требования какие-то конские, во вторых дата выхода стоит 31 декабря, хотя судя по трейлеру она выходит в мае. да и в третьих за предзаказ максимального издания в игру можно будет сыграть за 7 месяц до выхода игры. Ну не может такого быть! Че за бред? Ну какие 7 месяцев? Ну ладно за неделю, ладно за две, но ладно, в крайнем случае за месяц, но за 7 месяцев? Нееет, это дичь!!! Страницу должны переделать.
исправляют по тихой
что-то музло так себе. У Мика Гордона лучше было музло
Скоро будет валить Чертей, стилем Капитана Америки.
Вообще шикарно выглядит. Этакий Doom 2016 2.0. Прям очень смахивает на Дум 2016, но мне так показалась. Но в принципе, это вообще не проблема.
Вот в это, я поиграю с большим удовольствием!)))
Ок, а это как понимать с датой????
это явно ошибка
исправляют по немногу
но цена то точно останется
а это самое плохое
под чем там составляли страничку в стиме?
Чет музон слабоват.
опять цветастая муть, как в этернал...а были такие надежды на стиль из дум 16 года. и музыка не качает.
Мегакайф
бесезда обосравшийсь после старфилда - опять втюхала дюневу.
так она в геймпасе будет аккаунт с геймпасом стоит копейки
да хоть 1000 денуво пусть ставят, если игра геймерам понравится купят