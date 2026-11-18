Марти Страттон, исполнительный продюсер id Software, прокомментировал массовые сокращения, после которых студию покинула примерно половина сотрудников. По его словам, команда пережила непростой период, но сейчас находится в хорошем положении и с оптимизмом смотрит на будущее.

Страттон не стал преуменьшать последствия увольнений, однако подчеркнул, что руководство заранее предприняло целенаправленные шаги, чтобы сохранить работоспособность студии во всех направлениях — от разработки игр до технологических решений. В частности, id Software стала ещё теснее сотрудничать с MachineGames. Обе команды располагают сильными инженерными специалистами и совместно работают над развитием технологий.

В качестве примера Страттон привёл новый режим Slaughter Mode для DOOM: The Dark Ages. Его разработали полностью своими силами за несколько месяцев, не привлекая сторонних подрядчиков. Даже кинематографический трейлер создали внутри студии.

Разработчик также напомнил, что id Software уже проходила через серьёзные перемены. В частности, он вспомнил уход Джона Кармака и части технической команды, а также непростой период перед перезапуском DOOM в 2016 году. По словам Страттона, студия привыкла адаптироваться к трудностям и двигаться дальше.

«У нас всё отлично, и мы с большим оптимизмом смотрим в будущее», — заявил исполнительный продюсер. При этом он отметил, что команда остаётся сплочённой, а пережитые изменения неизбежно влияют на её работу.