Microsoft готовит новый контроллер к выходу DOOM: The Dark Ages

После месяцев слухов и нескольких скрытых на виду подсказок все указывает на то, что выйдет не один. Согласно утечке, опубликованной Dealabs, Microsoft готовится выпустить новый беспроводной контроллер ограниченной серии с эксклюзивным дизайном, вдохновленным предстоящей игрой DOOM: The Dark Ages от id Software. Эта информация не нова, но теперь она, похоже, подтверждена.

На существование этого нового периферийного устройства впервые намекнули во время репортажа NBC Today в офисах Microsoft Gaming. Таинственный контроллер с темными тонами и оранжевыми деталями был замечен в офисе Фила Спенсера, главы подразделения, что теперь подтверждено как часть официальной акции DOOM: The Dark Ages.

Согласно утечке, контроллер DOOM для Xbox включает в себя несколько отсылок к вселенной франшизы. Например, кнопки A, B, X и Y были заменены символами из демонического языка игры, в то время как кнопки RB и RT будут серыми, а LB и LT будут окрашены в оранжевый цвет. На задней стороне отделка сочетает серую основу с бежевыми и коричневыми рукоятками, что придает ему прочный и агрессивный вид.

Официальный запуск контроллера, как ожидается, состоится между 16 и 17 апреля, с ранним доступом через Microsoft Store до 18 числа. Затем он будет доступен у других авторизованных розничных продавцов. Цена составит €79,99 в Европе, а также он будет доступен в США, Великобритании и Канаде.

Выход DOOM: The Dark Ages запланирован на 15 мая на Xbox Series, ПК и PS5.