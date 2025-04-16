Microsoft официально представила аксессуары для Xbox Series в расцветке Doom: The Dark Ages

Microsoft официально представила серию аксессуаров для Xbox в расцветке Doom: The Dark Ages, включая два контроллера и кожух для консоли.

Microsoft подтвердила, что беспроводной контроллер Xbox Doom: The Dark Ages и панели для консоли Xbox Series X уже доступны, а контроллер Xbox Elite Series 2, тематически оформленный в честь игры, выйдет в следующем месяце.

Беспроводной контроллер Xbox Doom: The Dark Ages уже доступен по цене $79,99 исключительно в магазине Microsoft Store, но позже он поступит в продажу в традиционных розничных магазинах.

Контроллер Xbox Elite Series 2 в цветах Doom: The Dark Ages доступен для предварительного заказа сегодня по цене $199,99 и поступит в продажу 25 апреля. Наконец, кожух Xbox Series X доступен сейчас по цене $54,99. И контроллер Elite Series 2, и кожух Series X доступны эксклюзивно в магазине Microsoft Store, пока есть запасы.

Беспроводной контроллер Doom: The Dark Ages Limited Edition также включает в себя DLC Doomslayer Executioner Skin для Doom: The Dark Ages. Microsoft не сообщила, будет ли DLC доступен отдельно от контроллера.

Doom: The Dark Ages выйдет 15 мая на Xbox Series X/S, PS5 и ПК, а также в первый день на Xbox Game Pass.