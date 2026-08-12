Microsoft пустила под нож создателей DOOM: 136 уволенных, похороны id Tech и плевок в лицо Кармаку за его любовь к Linux

Разрывай, уничтожай и сокращай! Похоже, эффективные менеджеры из Редмонда окончательно поехали кукухой на своих таблицах Excel. Не успели мы отгреметь в прошлогоднем DOOM: The Dark Ages (вышедшем в мае 2025-го) и свежем июльском дополнении Revelations, как внутри некогда великой id Software разверзся настоящий ад. Корпоративный каток переехал студию сразу после сдачи всех проектов. Новая глава Xbox Аша Шарма устроила масштабную реструктуризацию и выкинула на мороз ровно 136 человек — практически половину легендарного штата. Людей сократили по официальным отчетам (WARN) буквально за сутки до релиза DLC.

Разгром инженерного отдела: Кто теперь будет настраивать боевку Флинну Таггарту?

Увольняй, кромсай и дои! Под раздачу попали не просто стажеры, а техническая элита — инженеры, вылизывавшие движок id Tech, и 90% дизайнеров игрового процесса. Да-да, те самые люди, которые настраивали физику, ИИ чертей и дарили нам сочные Glory Kills, от которых натурально бегут мурашки по коже. Корпоратам плевать на глубокий лор франшизы, они понятия не имеют, кто такой Флинн Таггарт, им важны только графики. Верхушка Xbox ведет себя точь-в-точь как зажравшиеся шишки из Gentek — видят в искусстве только сухой бизнес.

Ведущий программист сервисов Крис Хейс вчера выдал мощнейшее интервью на подкасте Auf ein Bier, где открыто заявил, что верхушка Xbox «абсолютно, фундаментально не понимает ни искусство, ни видеоигры». По его словам, у оставшихся ребят уничтожена мотивация, а делать новые мясные AAA-хиты такого уровня в текущем климате просто невозможно. Даже сам батя Джон Кармак признал в соцсетях, что его надежды на Microsoft как на «хорошего надсмотрщика» с треском провалились.

Связка DOOM и Linux: Настоящий анархизм и месть за гиковскую свободу

Ломай, запирай и властвуй! Студия id Software всегда была оплотом гиковской свободы и настоящего цифрового панка. Мало кто помнит, но когда в 1997 году Кармак бесплатно опубликовал исходный код оригинального DOOM, это был именно порт для Linux — там код был абсолютно «чистым» от чужих лицензий.

Именно благодаря этой открытой Linux-архитектуре Кармака игра стала бессмертной: её запускают на банкоматах, калькуляторах и даже внутри одной клавиши Backspace, куда умельцы умудрились запихнуть микрочип и экран. Вычищая под корень создателей id Tech, Microsoft пытается окончательно задушить этот бунтарский дух, заперев технологии в клетке Windows и подписок, пока Valve со своим Linux-овым Steam Deck вовсю доказывает правоту Кармака.

DooM работающий на банкомате

Позиция Хьюго Мартина: Всё под контролем? (Нет)

Туши, бегай и манипулируй! Геймдиректор Хьюго Мартин сейчас судорожно пытается успокоить фанатов, заявляя, что костяк на месте, а текущий штат равен команде времен разработки DOOM 2016 года. Вот только инсайдеры уже выяснили, что Мартин тупо манипулирует цифрами. Студию покинули две трети ключевых ветеранов, ковавших тот самый перезапуск. Из id Software вычистили целые отделы инфраструктуры и спецэффектов, так что The Dark Ages, похоже, официально стала лебединой песней старой доброй команды.

Вывод:

Microsoft окончательно превращает некогда свободную и великую студию в конвейерного раба для прокачки своей экосистемы. Данная реструктуризация наносит прямой ущерб всей индустрии, уничтожая аутентичный, бескомпромиссный опыт разработки, который id Software выстраивала десятилетиями.

А как думаете вы? Верите заявлениям Мартина или Microsoft действительно медленно уничтожает id Software ради экономии? Делитесь мнением в комментариях!