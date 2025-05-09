На дисках консольных версий Doom: The Dark Ages почти нет данных

Для тех, кто предпочитает покупать игры на физических носителях, появились еще одна плохая новость. Даже покупая физическую копию Doom: The Dark Ages для PlayStation 5 или Xbox Series X|S без интернета поиграть не получится.
На форумах пользователи заметили упоминание на коробке Doom: The Dark Ages о том, что для игры требуется подключение к интернету. И на это есть веская причина... Так, согласно описанию, на Blu-ray диске для Xbox Series содержится всего 324 Мб данных. Все остальное придется скачивать. Что касается PS5, то здесь речь идет об объеме всего лишь 85,01 МБ. Фактически, диск - это ключ для загрузки игры, а не полноценный носитель информации, а ведь на Blu-ray может храниться до 100 Гб данных...
Это существенно отличается от обычных «патчей первого дня», когда сама игра полностью содержится на диске, а подключение к интернету необходимо только для обновлений. Но теперь даже владельцы физических изданий не смогут установить и запустить Doom: The Dark Ages без доступа к сети, что особенно огорчит коллекционеров.
Напомним, что размер цифровой версии игры на PS5 составляет более 84 Гб, плюс 18 Гб артов в премиум-издании.
Doom: The Dark Ages выйдет 15 мая для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а сегодня вечером спадет эмбарго на обзоры.
Добро пожаловать в светлое цифровое будущее, которое вы выбрали сами, поддержав авторское право рублём. )))
Вообще защитникам авторского права рекомендую почитать всегда рассказ Спайдера Робинсона — Жизнь коротка. Очень помогает понять до чего может дойти их слепая вера в защиту авторского права. Но так как это научная фантастика там все-таки удалось убедить сенатора не голосовать положительно за законопроект а вот что будет в реальности когда дело до подобного дойдет и возобладает ли здравый смысл большой вопрос. Да и много других тем рассказ поднимает. Например все более актуальных сейчас я имею в виду разнообразие и т.д. и т.п. Но всего расскрывать не буду лучше самим почитать. Да и почему я вспомнил про этот рассказ мы видим как игроделы все больше экономят на клиентах для увеличения прибыли. И явно не будут останавливатся ради этого ни перед чем. Кстати рассказ написан еще в прошлом веке в 80 годы но все более актуален со временем. Научной фантастики все меньше. ;-)
для тебя это плохо?
Жанр: научная фантастика с элементами социальной и философской проблематики
Краткое содержание:
В центре сюжета находится Дороти Мартин, которой предстоит убедить влиятельного сенатора отклонить законопроект С-896. Этот законопроект предусматривает вечное закрепление авторских прав на произведения искусства, что фактически ограничивает творческое поле и возможности развития искусства.
Особенности произведения:
Действие происходит в близком будущем на Земле
Линейный сюжет
Социально-философская проблематика
Подходит для читателей любого возраста
Награды:
Рассказ был удостоен премии «Хьюго» в 1983 году, что подтверждает его высокую художественную ценность и значимость в научной фантастике.
Основная идея:
В произведении затрагивается важный философский вопрос о способности человеческого мозга забывать информацию. Автор показывает, что эта особенность является одним из главных преимуществ человека, ведь именно благодаря способности забывать мы можем воспринимать новое как нечто свежее и оригинальное, а не как повторение уже известного.
Рассказ поднимает актуальные вопросы о балансе между защитой авторских прав и необходимостью развития культуры и искусства, а также о природе человеческого восприятия и памяти.
так сейчас авторское право не вечное, 50-70 лет и все
Минусы будут? Ты до сих пор дисками пользовался что ли? это у консольщиков какие то больные фантазии насчёт физических копий, на ПК от этой болезни давно избавились и живут в современном мире
Это ты так с себя ответственность снял? Почему же ты, будучи игрожуром, не выпустил ни одной публикации на данную тему?
Криворукие. Нечего нормально сделать не могут. И да, для тех кто сейчас начнёт писать про светлое будущие то скажу что каждому своё. Я предпочитаю игры на физических носителях что б не быть зависимым от интернета и знать что я заплатил деньги за вещь а не за воздух.
Ну так ты и заплатил, вот твоя любимая коробка, твой любимый диск. А то, что на них давно ради защиты игры не заливают и в пс5 диск это как ключ проверки и остальная игра скачивается с интернета никого не волнуют
Независимый, где ты патчи будешь брать для своей физики, играть в неиграбельную 1.0? Ты в курсе что у многих игрулек есть проверка лицензии раз в месяц? без нее (сети) она превращается в кирпич. Так что ты такой же цифровой раб как и все.
+ Физики это перепродажа или если твой акк. забанят, больше плюшек она не имеет....это тебе не времена ПС2 - ранние ПС3/Х360 где вставил диск и играешь.
сейчас нет физических носителей даже на консоулях в осноновном. игры не работоспоботобны без интернета и патча 1-го дня.
а светоле будущее наверно что то типа геймпаса + облачные вычеления. и в один прекрасный день так - чик. и чел такой ЫЫЫЫыыыыы куда все делось? минии пк превратился в кирпич. где мои игры детсва? дыдыдыды - Алиса, в квартире холодно. Алиса, включи мультики. ЫЫЫЫыыыы
На PS5 твоих месячных проверок нет. На консолях обычно игры выходят плюс минус оптимизированные и играбельные, так что при желании можно пройти и без твоих патчей.Это на ПК уже всех приручили к патчам без которых вообще играть невозможно.Так что скорей всего цифровой раб это ты и не надо всех приравнивать к этому.
Вот ведь сам написал что в дисках есть плюсы и это большие плюсы а вот в цифре их вообще нет. И да, на плойке в большинстве случаев можно вставить диск и играть без интернета, точно так же как и раньше, только подождать копирование файлов. Так что без интернета я смогу установить и пройти купленную игру и буду знать за что я заплатил. Да и диски это диски, стоят на полке и греют Душу. Каждый диск особенный у каждого своя история покупки. Чего нельзя сказать про цыфру. Всё где-то на серверах, всё хрен знает где. Каждый запуск-лотерея. За что заплатил? Не потрогать не рассмотреть, не поменять и не продать. Так подарил деньги дяди. Прошёл игру удалил и забыл. Через время захотел перепройти и не знаешь скачаешь её или нет.
Сама игра и есть "воздух" неосязаемый объект. И физическая болванка диска стоит 30 рублей
То есть покупая физический носитель ты все равно не получаешь игру в собственность, а привязан к онлайн магазину... Какая-то схема для *охов прямо-таки.
А чо на bluеray пхать? На дискете txt файл со ссылкой на скачивание и норм
Скорее всего, таких релизов будет всё больше: это можно диски отпечатать заранее, а игру заканчивать разрабатывать прямо до дня релиза
с индианой та же муть была. выкачивало все 120 гтигов из сети. новый подход жадюг, диски и картриджи лишь ключ.
ну... вставил диск и играешь. не то что ваш стим на пк где игры надо кочать. да ?
Можно самому сделать дисковую версию.
прошлый дум меня разочаровал - пошла попса, анимешные персонажи, клише про войну древних. по видео с нового дума 6 вся лажа из прошлой части усилилась
А вот и первый камушек...
А ведь сравнительно недавно были отличные одиночные несетевые игры, которые обязаловка подключения к интернету буквально похоронила... А теперь это считается нормой... // Вячеслав Клоков
Смысл продавать диск если там пусто продавал бы тогда ключи тупо в розницу и всё маразмом страдают
Microsoft давно такое практикует
Болванка – просто стильный ключ к загрузке, а не склад для цифрового Плюшкина. Если так важен сам кусок пластика, а не актуальная версия игры – это повод задуматься.