На дисках консольных версий Doom: The Dark Ages почти нет данных

Для тех, кто предпочитает покупать игры на физических носителях, появились еще одна плохая новость. Даже покупая физическую копию Doom: The Dark Ages для PlayStation 5 или Xbox Series X|S без интернета поиграть не получится.

На форумах пользователи заметили упоминание на коробке Doom: The Dark Ages о том, что для игры требуется подключение к интернету. И на это есть веская причина... Так, согласно описанию, на Blu-ray диске для Xbox Series содержится всего 324 Мб данных. Все остальное придется скачивать. Что касается PS5, то здесь речь идет об объеме всего лишь 85,01 МБ. Фактически, диск - это ключ для загрузки игры, а не полноценный носитель информации, а ведь на Blu-ray может храниться до 100 Гб данных...

Это существенно отличается от обычных «патчей первого дня», когда сама игра полностью содержится на диске, а подключение к интернету необходимо только для обновлений. Но теперь даже владельцы физических изданий не смогут установить и запустить Doom: The Dark Ages без доступа к сети, что особенно огорчит коллекционеров.

Напомним, что размер цифровой версии игры на PS5 составляет более 84 Гб, плюс 18 Гб артов в премиум-издании.

Doom: The Dark Ages выйдет 15 мая для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а сегодня вечером спадет эмбарго на обзоры.