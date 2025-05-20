Новый Doom показал, как тяжело конкурировать одиночной игре с мультиплеерной

Может ли быть так, что мы живем в полностью многопользовательскую эру, а однопользовательские игры с трудом завоевывают аудиторию? Как пишет Eurogamer, все так и происходит, и примером тому служит последняя часть серии Doom с подзаголовком The Dark Ages.
Будучи доступной в Game Pass с 15 мая, DOOM: The Dark Ages не удалось попасть в топ-10 самых играемых игр на Xbox, в котором по-прежнему преобладают многопользовательские онлайн-игры, включая последние новинки из ежегодных спортивных серий.
По данным Eurogamer, в списке самых популярных игр для Xbox в США игра DOOM: The Dark Ages заняла 16-е место, уступив Oblivion Remastered, но опередив Expedition 33, и стала лишь одной из трех синглплеерных игр в топ-20, что свидетельствует о том, насколько сложно стало одиночным играм завоевать время и внимание игроков. Что касается остальных 17 игр в списке, то в них присутствуют мультиплеерные режимы.
- Fortnite
- Call of Duty
- Roblox
- Minecraft
- GTA 5
- Rainbow Six Siege
- Rocket League
- NBA 2K25
- Marvel Rivals
- College Football 25
- GTA Online
- Forza Horizon 5
- Oblivion Remastered
- Madden NFL 25
- Apex Legends
- DOOM: The Dark Ages
- MLB The Show 25
- FC 25
- Red Dead Redemption 2
- Clair Obscur: Expedition 33
Если даже добавление в Xbox Game Pass не помогло привлечь внимание к Doom The Dark Ages, новой части одной из самых классических игровых франшиз, не является ли это тревожным сигналом к снижению интереса к одиночным играм? Быть может, именно новейший блокбастер от Bethesda и Microsoft Gaming, созданный idSoftware, является примером того, с какими трудностями приходится сталкиваться одиночным играм сегодня, в эпоху, для которой на первом месте стоят многопользовательские онлайн-игры.
Новый дум показал что не надо гоvнище делать
Пока играется отлично
соглы, вполне годной вроде получилась
Настолько тяжело что всякие вуконги, бг3 и гарри поттеры продавались как горячие пирожки. Дело не в том есть ли в игре мультиплеер или нет. Дело в качестве. Конкорд был исключительно мультиплеерным продуктом и чё дахрена народу его купило что ли? Аналитика уровня ПГ у этих пацанов из еврогеймера. Тем более если на первое место они вообще бесплатную игру ставят идиоты несчастные.
дело в маркетинге и всеобщем хайптрейне. Есть куча игр которые напорядок лучше вуконга, бг3 про гарри поттера молчу играл кал собачий она стала популярная за счёт имени не больше.
Серьезно? Вот тогда ещё 1 пример: у Экспедиции 33 не было никакого хайпа и мультиплеер в ней тоже нет. Маркетинга у игры тоже почти не было пара трейлеров не более. И при этом при всём я не заметил что бы они жаловались на высокую конкуренцию со стороны мультиплеерных игр.
Тоже самое с ремастером обливиона. 0 хайпа - 0 маркетинга. Игра просто вышла. Спокойно себе продаётся. Мультиплеера в ней нет. Продажи высокие. Как так?
Как ты должен заметить жалобы на высокую конкуренцию? Разрабы тебе письмо должны написать, что ли? Тебе только что показали список, где Экспедиция на последнем месте в 20. Это не показатель?
Овно сделали и удивляются че не жрут...
Что за чушь несёт эта проститутка?
Пусть расскажет это киберпанку с его пиком в 800к или обезьяне с её двумя мультами или сколько там было. Да даже свежая б-шка от Вавры 250к набрала.
Насчёт последнего дума - у него хоть какая-то реклама была? А то я после анонса услышал о нём только после релиза, причем в новостях где писали, что он провалился.
Причем тут мультиплеер, даже в Stalker 2 онлайн был выше, вы вдумайтесь в этот бред, но этот бред это реальность - Doom хуже чем Stalker 2, дожили.
Полнейшая чушь. Почти все представленные онлайн-игры - это долгоиграющие проекты, которые уже многие годы доят дурачков. Тяжело пробиться не одиночным играм, а любой новинке, но есть безоговорочные хиты, вот только делают их азиаты, а западные компании только ныть и могут.
полная херня есть отличные сингл игры и срать на мультиплеер,все дело как ты эти сингл игры делаешь
Новость абсолютно неправильно сформулированна.
Новый Doom показал что одиночной игре сложно заработать столько же денег, сколько игре с мультиплеером.
А вот конкуренция среди многопользовательских игр, куда выше, конечно там можно заработать состояние, но и шанс прогореть очень высок. Одиночные игры - это менее прибыльный но более стабильный бизнес, вот и всё.
Похоже новый дум и Вульф 3 не увидим 😥
надо цены ещë наверно повысить, тогда точно люди побегут скупать как не в себя
Да не. Дело в том что 90 процентов обзоров это бомжи без эртиикс. Ну и хейтерки набежали, который не играли и просто имеют повадки стада. В плане геймплея Doom TDA великолепен. Настоящий шутан старой школы. Дробаш в руки и в толпу монстрюков с разбегу врезаешься. Кишки, кровища и пиcюны по стенам. Просто это Игра для мужчин, а не современных снежинок.