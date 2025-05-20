Новый Doom показал, как тяжело конкурировать одиночной игре с мультиплеерной

Может ли быть так, что мы живем в полностью многопользовательскую эру, а однопользовательские игры с трудом завоевывают аудиторию? Как пишет Eurogamer, все так и происходит, и примером тому служит последняя часть серии Doom с подзаголовком The Dark Ages.

Будучи доступной в Game Pass с 15 мая, DOOM: The Dark Ages не удалось попасть в топ-10 самых играемых игр на Xbox, в котором по-прежнему преобладают многопользовательские онлайн-игры, включая последние новинки из ежегодных спортивных серий.

По данным Eurogamer, в списке самых популярных игр для Xbox в США игра DOOM: The Dark Ages заняла 16-е место, уступив Oblivion Remastered, но опередив Expedition 33, и стала лишь одной из трех синглплеерных игр в топ-20, что свидетельствует о том, насколько сложно стало одиночным играм завоевать время и внимание игроков. Что касается остальных 17 игр в списке, то в них присутствуют мультиплеерные режимы.

Fortnite Call of Duty Roblox Minecraft GTA 5 Rainbow Six Siege Rocket League NBA 2K25 Marvel Rivals College Football 25 GTA Online Forza Horizon 5 Oblivion Remastered Madden NFL 25 Apex Legends DOOM: The Dark Ages MLB The Show 25 FC 25 Red Dead Redemption 2 Clair Obscur: Expedition 33

Если даже добавление в Xbox Game Pass не помогло привлечь внимание к Doom The Dark Ages, новой части одной из самых классических игровых франшиз, не является ли это тревожным сигналом к снижению интереса к одиночным играм? Быть может, именно новейший блокбастер от Bethesda и Microsoft Gaming, созданный idSoftware, является примером того, с какими трудностями приходится сталкиваться одиночным играм сегодня, в эпоху, для которой на первом месте стоят многопользовательские онлайн-игры.