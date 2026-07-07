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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
8.3 1 128 оценок

NVIDIA выпустила новый драйвер Game Ready, оптимизированный для DOOM: The Dark Ages Revelations и Black Flag Resynced

monk70 monk70

NVIDIA выпустила новый драйвер Game Ready 610.74 для своих видеокарт GeForce RTX, оптимизированный для DOOM: The Dark Ages - Revelations (выходит сегодня) и Assassin's Creed Black Flag Resynced (выходит в четверг, 9 июля).

Драйвера для видеокарт: Nvidia GeForce Graphics Drivers v610.74 - v391.35

Как и базовая игра, DOOM: The Dark Ages – Revelations поддерживает многокадровую генерацию DLSS (до 6-кратного режима), Super Resolution и трассировку лучей, улучшенную с помощью DLSS Ray Reconstruction. NVIDIA оценивает, что владельцы GeForce RTX 5090 смогут наблюдать за игрой с частотой 310 кадров в секунду в разрешении 4K с максимальными настройками.

Assassin's Creed Black Flag Resynced поддерживает трассировку лучей для отражений и освещения, а пользователи GeForce RTX могут активировать DLSS Multi Frame Generation, Frame Generation и Super Resolution. Приложение NVIDIA также позволяет игрокам обновиться до последней версии DLSS 4.5 с Dynamic Multi Frame Generation и моделями Super Resolution.

NVIDIA также сообщила, что после последних обновлений контента и перехода на Unreal Engine 5.5, тактический шутер с открытым миром Gray Zone Warfare от MADFINGER Games получил поддержку DLSS 4.5, включая динамическую многокадровую генерацию и сверхвысокое разрешение.

Исправленные ошибки

  • Tencent Meeting: При глобальном включении функции «Сглаживание движения» может наблюдаться мерцание [6329207]

Известные ошибки

  • Режим управления питанием «Предпочитать максимальную производительность» может применяться некорректно [6007998]
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