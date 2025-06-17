Обновление с трассировкой пути для DOOM: The Dark Ages выйдет 18 июня

Компания NVIDIA объявила о том, что обновление с технологией Path Tracing для DOOM: The Dark Ages выйдет уже завтра, 18 июня. Это то самое обновление, которого так ждали многие ПК-геймеры.

В своем нынешнем виде Doom: The Dark Ages очень хорошо работает на ПК. Естественно, для игры требуется графический процессор с поддержкой Raytracing. Но даже на RTX 2080Ti в разрешении 1080p/Ultra можно добиться 60FPS. Более того, в игре нет никаких заминок при обработке или компиляции шейдеров. В целом игра работает очень плавно.

Следует также отметить, что в игре реализована поддержка NVIDIA DLSS 4. То есть вы можете использовать Transformer Model для достижения отличного изображения благодаря DLSS 4 Super Resolution. Что касается поклонников AMD, то в игре реализована поддержка FSR 3.0. А вот поддержки FSR 4.0, пока нет. Соответственно, на данный момент включить FSR 4.0 при помощи панели управления Adrenalin не получится.

В заключение NVIDIA выпустила новый драйвер для своих видеокарт. В новом драйвере добавлена официальная поддержка FBC: Firebreak и DOOM: The Dark Ages.