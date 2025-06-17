Обновление с трассировкой пути для DOOM: The Dark Ages выйдет 18 июня

Компания NVIDIA объявила о том, что обновление с технологией Path Tracing для DOOM: The Dark Ages выйдет уже завтра, 18 июня. Это то самое обновление, которого так ждали многие ПК-геймеры.
В своем нынешнем виде Doom: The Dark Ages очень хорошо работает на ПК. Естественно, для игры требуется графический процессор с поддержкой Raytracing. Но даже на RTX 2080Ti в разрешении 1080p/Ultra можно добиться 60FPS. Более того, в игре нет никаких заминок при обработке или компиляции шейдеров. В целом игра работает очень плавно.
Следует также отметить, что в игре реализована поддержка NVIDIA DLSS 4. То есть вы можете использовать Transformer Model для достижения отличного изображения благодаря DLSS 4 Super Resolution. Что касается поклонников AMD, то в игре реализована поддержка FSR 3.0. А вот поддержки FSR 4.0, пока нет. Соответственно, на данный момент включить FSR 4.0 при помощи панели управления Adrenalin не получится.
В заключение NVIDIA выпустила новый драйвер для своих видеокарт. В новом драйвере добавлена официальная поддержка FBC: Firebreak и DOOM: The Dark Ages.
трасировка пути может быть интересна. хорошо что незабрасывают игру
Трассировка интересна, а игра??
типа новая прорывна фича сразу плюс к интересу игры
не без проблем правда. но графон не сразу там стал. споминаю дымы в срузисе 2 без затения бррр... не интересная игра
Трассировка пути подорвет производительность и привнесет зернистость картинки
Digital Foundry уже выпустили ролик. FPS проседает знатно, практически на 40% и становится больше рывков и падений Frame-time (MS).
*скрин ниже как пример, показатели иногда больше, иногда меньше.
Во, теперь можно кайфануть)
минус 100 фпс сразу же
Да вроде никто не ждал, учитывая то как быстро на игру хайп прошел
Да там и хайпа особого не было. 30 тысяч пиковый онлайн это:
Вот теперь наконец можно будет поиграть, ждал когда добавят , шикардос )
Ну наконец-то, теперь можно пройти, задолбали выпускать игры по кускам, с Индианой та же тема была.
лучше но до AH как до Китая раком
Жаль конечно, я прошёл как только вышла. И второй раз проходить нет ни планов ни денег.
В чем проблема делать эти изменения до релиза? Игру прошел и все эти патчи уже не нужны...