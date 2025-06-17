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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
8.4 740 оценок

Обновление с трассировкой пути для DOOM: The Dark Ages выйдет 18 июня

Gruz_ Gruz_

Компания NVIDIA объявила о том, что обновление с технологией Path Tracing для DOOM: The Dark Ages выйдет уже завтра, 18 июня. Это то самое обновление, которого так ждали многие ПК-геймеры.

В своем нынешнем виде Doom: The Dark Ages очень хорошо работает на ПК. Естественно, для игры требуется графический процессор с поддержкой Raytracing. Но даже на RTX 2080Ti в разрешении 1080p/Ultra можно добиться 60FPS. Более того, в игре нет никаких заминок при обработке или компиляции шейдеров. В целом игра работает очень плавно.

Следует также отметить, что в игре реализована поддержка NVIDIA DLSS 4. То есть вы можете использовать Transformer Model для достижения отличного изображения благодаря DLSS 4 Super Resolution. Что касается поклонников AMD, то в игре реализована поддержка FSR 3.0. А вот поддержки FSR 4.0, пока нет. Соответственно, на данный момент включить FSR 4.0 при помощи панели управления Adrenalin не получится.

В заключение NVIDIA выпустила новый драйвер для своих видеокарт. В новом драйвере добавлена официальная поддержка FBC: Firebreak и DOOM: The Dark Ages.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
MunchkiN 616

трасировка пути может быть интересна. хорошо что незабрасывают игру

6
SoRaS3

Трассировка интересна, а игра??

1
MunchkiN 616 SoRaS3

типа новая прорывна фича сразу плюс к интересу игры
не без проблем правда. но графон не сразу там стал. споминаю дымы в срузисе 2 без затения бррр... не интересная игра

KookyPentheus

Трассировка пути подорвет производительность и привнесет зернистость картинки

5
Axel Denisenko

Digital Foundry уже выпустили ролик. FPS проседает знатно, практически на 40% и становится больше рывков и падений Frame-time (MS).

*скрин ниже как пример, показатели иногда больше, иногда меньше.

Listoman

Во, теперь можно кайфануть)

5
Grognac

минус 100 фпс сразу же

4
agula98
Это то самое обновление, которого так ждали многие ПК-геймеры.

Да вроде никто не ждал, учитывая то как быстро на игру хайп прошел

2
Сережаа

Да там и хайпа особого не было. 30 тысяч пиковый онлайн это:

2
VenomTRat

Вот теперь наконец можно будет поиграть, ждал когда добавят , шикардос )

1
GraF68ru

Ну наконец-то, теперь можно пройти, задолбали выпускать игры по кускам, с Индианой та же тема была.

1
WerGC

лучше но до AH как до Китая раком

Scorpion_GamePlay

Жаль конечно, я прошёл как только вышла. И второй раз проходить нет ни планов ни денег.

Coroner

В чем проблема делать эти изменения до релиза? Игру прошел и все эти патчи уже не нужны...

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