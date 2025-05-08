Один из геймеров, получивший заранее DOOM: The Dark Ages, рассказал о своих впечатлениях от игры

Пока большинству из нас придется подождать еще неделю, чтобы наконец-то начать играть в DOOM: The Dark Ages, один счастливчик уже играет в нее благодаря коллекционному изданию для PS5, полученному значительно раньше срока. Выложив несколько изображений на Reddit, он представил мини-анализ, а также рассказал ряд новых сведений о игре.

Наиграв уже порядка 9 часов, автор хвалит визуальные эффекты и утверждает, что в игре лучший геймплей во всей франшизе. «С точки зрения геймплея это, наверное, один из самых инновационных FPS, в которые я когда-либо играл», - говорит он. К тому же миссии стали заметно длиннее, чем в предыдущих играх.

Благодаря сочетанию огнестрельного оружия с возможностью парирования щитом и оружием ближнего боя сражения становятся очень увлекательными и не утомляют. К тому же каждое оружие очень уникально. По его словам, в разделах с мехами кажется, что вы управляете Годзиллой, можете разрушать здания и сеять хаос, причем секции с драконами очень динамичны и состоят из особых атак.

Другие подробности:

В общем доступно 22 миссии, и чтобы достичь 10 миссии понадобилось около 9 часов

Некоторые миссии намного длиннее, чем в Doom Eternal

Потрясающий сюжет

Впечатляющий визуал и плавный игровой процесс

Щит-пила очень полезен - ближний бой и парирование очень важны в игре

Оружие из предыдущих частей используется с новыми модификаторами: например ракетницу теперь можно использовать как гранатомет, а плазменную винтовку - с одним или двумя стволами, это касается всего или почти всего оружия

Уникальные поединки с мехами, титанами и драконами

Игра больше сосредоточена на кат-сценах, они лучше срежиссированы и стали намного серьезнее, но все равно содержат много веселых моментов

Хорошая производительность при 60 FPS с рейтресингом

Нет режима высокой производительности с частотой 120 fps

Поддержка функций DualSense

Единственный существенный недостаток из замеченных - медленное переключение оружия

Релиз Doom: The Dark Ages состоится 15 мая для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а 9 мая будет снято эмбарго на публикацию обзоров.