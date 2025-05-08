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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.8 331 оценка

Один из геймеров, получивший заранее DOOM: The Dark Ages, рассказал о своих впечатлениях от игры

Gruz_ Gruz_

Пока большинству из нас придется подождать еще неделю, чтобы наконец-то начать играть в DOOM: The Dark Ages, один счастливчик уже играет в нее благодаря коллекционному изданию для PS5, полученному значительно раньше срока. Выложив несколько изображений на Reddit, он представил мини-анализ, а также рассказал ряд новых сведений о игре.

Наиграв уже порядка 9 часов, автор хвалит визуальные эффекты и утверждает, что в игре лучший геймплей во всей франшизе. «С точки зрения геймплея это, наверное, один из самых инновационных FPS, в которые я когда-либо играл», - говорит он. К тому же миссии стали заметно длиннее, чем в предыдущих играх.

Благодаря сочетанию огнестрельного оружия с возможностью парирования щитом и оружием ближнего боя сражения становятся очень увлекательными и не утомляют. К тому же каждое оружие очень уникально. По его словам, в разделах с мехами кажется, что вы управляете Годзиллой, можете разрушать здания и сеять хаос, причем секции с драконами очень динамичны и состоят из особых атак.

Другие подробности:

  • В общем доступно 22 миссии, и чтобы достичь 10 миссии понадобилось около 9 часов
  • Некоторые миссии намного длиннее, чем в Doom Eternal
  • Потрясающий сюжет
  • Впечатляющий визуал и плавный игровой процесс
  • Щит-пила очень полезен - ближний бой и парирование очень важны в игре
  • Оружие из предыдущих частей используется с новыми модификаторами: например ракетницу теперь можно использовать как гранатомет, а плазменную винтовку - с одним или двумя стволами, это касается всего или почти всего оружия
  • Уникальные поединки с мехами, титанами и драконами
  • Игра больше сосредоточена на кат-сценах, они лучше срежиссированы и стали намного серьезнее, но все равно содержат много веселых моментов
  • Хорошая производительность при 60 FPS с рейтресингом
  • Нет режима высокой производительности с частотой 120 fps
  • Поддержка функций DualSense
  • Единственный существенный недостаток из замеченных - медленное переключение оружия

Релиз Doom: The Dark Ages состоится 15 мая для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а 9 мая будет снято эмбарго на публикацию обзоров.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Дворф
миссии стали заметно длиннее, чем в предыдущих играх.

а вот это плохо ибо быстро пострелял и пошёл чё то дальше делать...

3
Alex UnderSun

ну так под консоли делают... лишь бы не задушнили с этим , бегать длинные локации даже без какого либо наземного средства , будет очень утомительно(((

FireLion1993
1
doverAthletic

Ну что сказать, звучит неплохо, а то многие скептически относились, что в игре нельзя скакать как в doom eternal

1
Alex UnderSun

ну будем надеяться , что так то оно так , а не бабок занесли , чтобы отрекламить...