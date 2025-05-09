Одна из лучших частей в серии, но нововведения сомнительны: критики выставили свои оценки Doom: The Dark Ages

Почти за неделю до релиза в сети появились оценки мясного шутера Doom: The Dark Ages от зарубежных игровых журналистов. Новый проект студии id Software получил хороши отзывы прессы.

На момент публикации средний рейтинг Doom: The Dark Ages составляет 84 балла на Metacritic и 86 на OpenCritic. Большинство критиков сходятся во мнении: игра настолько увлекательна, что вызывает желание забыть обо всём и без остановки уничтожать орды демонов. Если бегло ознакомиться с текущими обзорами, можно увидеть общее настроение — перед нами проект, способный по-настоящему впечатлить поклонников предыдущих частей DOOM и всех, кто ценит качественные шутеры от первого лица.

Впрочем, мнения разделились. Наряду с восторженными отзывами встречаются и более сдержанные оценки: некоторые рецензенты полагают, что все сильные стороны новой части заимствованы у предшественников, в то время как новые элементы кажутся неудачными экспериментами, от которых франшизе стоило бы отказаться.

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