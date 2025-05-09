Одна из лучших частей в серии, но нововведения сомнительны: критики выставили свои оценки Doom: The Dark Ages

Почти за неделю до релиза в сети появились оценки мясного шутера Doom: The Dark Ages от зарубежных игровых журналистов. Новый проект студии id Software получил хороши отзывы прессы.
На момент публикации средний рейтинг Doom: The Dark Ages составляет 84 балла на Metacritic и 86 на OpenCritic. Большинство критиков сходятся во мнении: игра настолько увлекательна, что вызывает желание забыть обо всём и без остановки уничтожать орды демонов. Если бегло ознакомиться с текущими обзорами, можно увидеть общее настроение — перед нами проект, способный по-настоящему впечатлить поклонников предыдущих частей DOOM и всех, кто ценит качественные шутеры от первого лица.
Впрочем, мнения разделились. Наряду с восторженными отзывами встречаются и более сдержанные оценки: некоторые рецензенты полагают, что все сильные стороны новой части заимствованы у предшественников, в то время как новые элементы кажутся неудачными экспериментами, от которых франшизе стоило бы отказаться.
Doom: The Dark Ages - самая слабая часть фантастической трилогии игр, и, несмотря на то, как я отношусь к ее дополнениям к бою и исследованию, я бы предпочел опыт, который рискует и пытается переосмыслить то, что значит играть в Doom, а не строить на привычном. - TheGamer
Doom: The Dark Ages обеспечивает очередную порцию надежных острых ощущений, опираясь на фундамент, заложенный ее превосходными предшественниками. Мощная фантазия всего этого сильна как никогда, но эксперимент Id Software с новшествами доказывает, что есть такая вещь, как «слишком много», когда речь идет о зрелищности видеоигры. - Digital Trends
DOOM: The Dark Ages - это фантастический опыт от начала и до конца. Кардинально меняя геймплей своих предшественников, вы все равно чувствуете себя как DOOMа. - Impulsegamer
id Software в очередной раз нашла способ переосмыслить формулу DOOM, добавив новые элементы геймплея, такие, как, например, очень приятная пила со щитом. DOOM: The Dark Ages - это безостановочная, полная адреналина захватывающая поездка от начала и до конца. - PlayStation Universe
Что с названием? Как она может быть одна из лучших частей? Ещё не играли и не смотрели.
Ну так это мнение журналистов которые уже поиграли в новую часть Doom
Ой как интересно, теперь эксперименты это плохо. А когда Eternal устраивал радужную карусель патронов и обязаловку с выцеливанием прыщей на демонах, так то другое было, понимать надо, лол.
Итёрнал был ступенью эволюции Дума , а это уже фан сервис .
все видеокарты тянут без проблем!
https://gamegpu.com/action-/-fps-/-tps/doom-the-dark-ages-test-gpu-cpu