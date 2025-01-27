Палач Рока в DOOM: The Dark Ages был вдохновлен Бэтменом Фрэнка Миллера

После демонстрации на Xbox Developer_Direct, DOOM: The Dark Ages от id Software стала одной из самых ожидаемых игр этого года. Переход от более быстрого Палача Рока к более тяжелой, неповоротливой фигуре, которая изничтожает демонов, выглядит очень привлекательно, не говоря уже управлении мехом Атлант или полёт на драконе.

Что вдохновило id Software выбрать более тяжелую версию Палача? На сессии вопросов и ответов, которую посетили True Achievements, креативный директор Хьюго Мартин сказал, что комиксы Фрэнка Миллера о Бэтмене сыграли большую роль. Он даже подтвердил, что просочившееся кодовое название игры, DOOM Year Zero, было данью уважения Batman: Year Zero.

Мой любимый комикс всех времен, который, как ни странно, я думаю, является любимым комиксом многих людей, — это «Темный рыцарь» Фрэнка Миллера. Он показал изображение Бэтмена, которое было огромным. Он был потрясающим. Он был мощным. Он выглядел как танк. Все в его арсенале мощное. Он просто выглядел потрясающе, и я подумал: «Я бы хотел сделать такого Палача, как более тяжелого и мощного».

Он также чувствовал, что id Software достигла предела мобильности в DOOM Eternal.

Не было больше скорости и акробатики, которую можно было бы вытащить из Doom Eternal. Мы гордимся этой игрой, она стоит сама по себе, как и Doom (2016), но это было похоже на вариацию на тему фэнтези о силе Палача Рока, которую стоило исследовать и которая была бы хороша для игроков.



Он нелегкий. Мы постоянно совершенствуем то, насколько тяжелым он кажется. Я имею в виду, когда он ходит, вы можете это услышать. Все, что он делает, большое и мощное, и это кажется потрясающим.

DOOM: The Dark Ages выходит 15 мая для PS5, Xbox Series X/S и ПК, а также в первый день для Game Pass.