Патч 2.2 для DOOM: The Dark Ages добавляет поддержку Steam Deck и значительные оптимизации для портативных устройств

Вышедшая ранее в этом году игра Doom: The Dark Ages перенесла геймплей прошлых игр в эпоху Средневековья. Хотя она не получила такого же признания, как предыдущие части, она остаётся одним из лучших шутеров 2025 года. К счастью, благодаря обновлению 2.2 игра предлагает ещё больше возможностей.
Патч, выпущенный на всех платформах, призван исправить множество ошибок и проблем с качеством жизни (QoL). Кроме того, Doom: The Dark Ages теперь проверена для Steam Deck, поэтому в неё можно успешно играть на портативной консоли. Среди других изменений — изменения в The Ripatorium и настройка системы Brink of Death.
Полный список изменений для обновления Doom: The Dark Ages 2.2 доступен по ссылке.
Они там про DLC то помнят или забыли?
Согласен.
Игра до сих пор лежит на Пк мертвым грузом и ждет длс.
Что мне кажется на игру забьют
пускай сделают режим 120 фпс на консолях как и у прошлой части
Лучше б отключение denuvo он добавил