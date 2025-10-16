ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
8.4 904 оценки

Патч 2.2 для DOOM: The Dark Ages добавляет поддержку Steam Deck и значительные оптимизации для портативных устройств

monk70 monk70

Вышедшая ранее в этом году игра Doom: The Dark Ages перенесла геймплей прошлых игр в эпоху Средневековья. Хотя она не получила такого же признания, как предыдущие части, она остаётся одним из лучших шутеров 2025 года. К счастью, благодаря обновлению 2.2 игра предлагает ещё больше возможностей.

Патч, выпущенный на всех платформах, призван исправить множество ошибок и проблем с качеством жизни (QoL). Кроме того, Doom: The Dark Ages теперь проверена для Steam Deck, поэтому в неё можно успешно играть на портативной консоли. Среди других изменений — изменения в The Ripatorium и настройка системы Brink of Death.

Полный список изменений для обновления Doom: The Dark Ages 2.2 доступен по ссылке.

7
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
gameplaynostalgia

Они там про DLC то помнят или забыли?

3
Древний Гигачад

Согласен.
Игра до сих пор лежит на Пк мертвым грузом и ждет длс.

2
-zotik-

Что мне кажется на игру забьют

Юрий Пенкин

пускай сделают режим 120 фпс на консолях как и у прошлой части

2
pckot01

Лучше б отключение denuvo он добавил