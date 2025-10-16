Патч 2.2 для DOOM: The Dark Ages добавляет поддержку Steam Deck и значительные оптимизации для портативных устройств

Вышедшая ранее в этом году игра Doom: The Dark Ages перенесла геймплей прошлых игр в эпоху Средневековья. Хотя она не получила такого же признания, как предыдущие части, она остаётся одним из лучших шутеров 2025 года. К счастью, благодаря обновлению 2.2 игра предлагает ещё больше возможностей.

Патч, выпущенный на всех платформах, призван исправить множество ошибок и проблем с качеством жизни (QoL). Кроме того, Doom: The Dark Ages теперь проверена для Steam Deck, поэтому в неё можно успешно играть на портативной консоли. Среди других изменений — изменения в The Ripatorium и настройка системы Brink of Death.

Полный список изменений для обновления Doom: The Dark Ages 2.2 доступен по ссылке.