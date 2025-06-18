Path Tracing в DOOM: The Dark Ages даёт яркий визуальный эффект и реальное рассеивание света, снижая производительность

NVIDIA объявила, что патч Path Tracing для DOOM: The Dark Ages выйдет сегодня, 18 июня, и после его загрузки игроки DOOM смогут сделать кровь еще кровавее.

Трассировка пути — это лучшая форма трассировки лучей в играх, и она значительно лучше стандартной трассировки лучей, но вместе с повышением качества графики снижается и производительность.

По словам технических экспертов из Digital Foundry, опубликовавших приведенное выше видео, сравнивающее стандартную трассировку лучей и трассировку пути, включение трассировки пути на Ryzen 7 9800X3D с RTX 5090 при разрешении 4K с DLSS, установленным на «Производительность», и графическими настройками, установленными на «Ультра кошмар», приводит к снижению среднего FPS в игре примерно на 39%.

Digital Foundry подчеркивает, что это очень хорошая реализация трассировки пути, и удар по производительности довольно мал по сравнению с другими играми или, по крайней мере, на более мощном оборудовании ПК. Как вы можете видеть на скриншотах ниже, трассировка пути обеспечивает более яркое игровое освещение, поскольку источники света гораздо более выраженно распространяются на окружающую среду, включая DOOM Slayer.

В некоторых случаях, например, когда Slayer стоит над синей полосой света на земле, трассировка пути позволяет появиться синему оттенку на нижней части дробовика, в то время как стандартная трассировка лучей вообще не создает никакого света.