Path Tracing в DOOM: The Dark Ages даёт яркий визуальный эффект и реальное рассеивание света, снижая производительность

NVIDIA объявила, что патч Path Tracing для DOOM: The Dark Ages выйдет сегодня, 18 июня, и после его загрузки игроки DOOM смогут сделать кровь еще кровавее.
Трассировка пути — это лучшая форма трассировки лучей в играх, и она значительно лучше стандартной трассировки лучей, но вместе с повышением качества графики снижается и производительность.
По словам технических экспертов из Digital Foundry, опубликовавших приведенное выше видео, сравнивающее стандартную трассировку лучей и трассировку пути, включение трассировки пути на Ryzen 7 9800X3D с RTX 5090 при разрешении 4K с DLSS, установленным на «Производительность», и графическими настройками, установленными на «Ультра кошмар», приводит к снижению среднего FPS в игре примерно на 39%.
Digital Foundry подчеркивает, что это очень хорошая реализация трассировки пути, и удар по производительности довольно мал по сравнению с другими играми или, по крайней мере, на более мощном оборудовании ПК. Как вы можете видеть на скриншотах ниже, трассировка пути обеспечивает более яркое игровое освещение, поскольку источники света гораздо более выраженно распространяются на окружающую среду, включая DOOM Slayer.
В некоторых случаях, например, когда Slayer стоит над синей полосой света на земле, трассировка пути позволяет появиться синему оттенку на нижней части дробовика, в то время как стандартная трассировка лучей вообще не создает никакого света.
"NVIDIA объявила, что патч Path Tracing для DOOM: The Dark Ages выйдет сегодня, 18 июня, и после его загрузки игроки DOOM смогут сделать кровь еще кровавее.
Трассировка пути — это лучшая форма трассировки лучей в играх, и она значительно лучше стандартной трассировки лучей, но вместе с повышением качества графики снижается и производительность."
Красоты, в играх, много не бывает - и трассировка пути лишнее тому подтверждение.
За удовольствие нужно платить (падение производительности) – это логично, и это нормально.
p.s. Можно сколь угодно долго и надсадно разбрасываться фекалиями зависти, выкрикивать оскорбления в адрес Nvidia и её руководителя, но это всё равно что мочиться на вентилятор, который дует тебе в лицо – пипец как глупо, развитие человечества не остановить. Nvidia же делает то, что не делает ни одна команда производителей игрового железа – придумывает новые игровые технологии, доводит их до ума и внедряет в игры стараясь делать всё это на очень качественном уровне (и у NVidia это получается) – за что им RESPECT.
p.s. Ну и древняя, но рабочая по сей день мудрость
"Если у тебя нет денег на какую-то вещь, это не значит, что вещь плохая, это означает лишь одно - что у тебя нет денег на эту вещь"
Как же этот бот наваливает.
Я уже забыл про эту успешную игру.
Думаю с этим обновлением, которое снижает и так не самый высокий фпс, который абсолютно не важен в быстром шутере, вернёт игре былую популярность(нет).
Жаль по гейм пасу пройдено, ещё раз покупать нет желания ради ртх. // Денис Лежепеков
чуток отражений на полу за треть фпс - кайф ))) единственное где это еще хоть как то работает - на входах\выходах из помещения - всё остальное бред ..
Чел, любая графическая настройка отнимает фпс. Когда переключаешься между средними, высокими и ультра, то тоже снижается фпс. Трассировка пути это как ультра-плюс настройка, тебя никто не заставляет включать её на своём тостере. Кому надо тот использует.
И что революционное показали - выкрутили яркость , контрастность , резкость текстур и в итоге изменений мало , FPS ещё отвалилось , и где , и когда там ходить и всматриваться в текстурки , особенно если не в 4К , а в HD - разницы не увидишь ... В общем очередная замануха на топовое железо ...
говоря проще, трассировка пути просчитывает полностью движения света до момента его поглощения поверхностью или рассеивания. Отсюда и такие затраты по вычислительной мощности. Хотя в данном случае, стоит помнить тут трассировка выполняется через Апи Вулкан в отличие от традиционной, выполняемой через DX12 и DXR соответственно.
ДООМ: Тхе Дарк Агес // Сергей Бегленко
Сначала показывали, что растеризация дерьмо - нет отражений, свет не отбивается от поверхностей, освещение проходит\не проходит сквозь стены, а вот с лучами будет все правильно. Теперь вот показывают, что с лучами точно такие же проблемы, но вот с правильными лучами все исправится.
п.с 4к длсс перфоманс - это 1080р. 2025 год - 5090, топовая карта выдает около 100 фпс.
Я за счет решейда картинку сделаю более приятней. При этом игра останется по производительности на том же уровне что без путийно трассировки
Вот добавили RTX, а освещение все также «запечено» выглядит.
RT на релизе были, щас добавили PT.