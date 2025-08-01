Первое изображение дополнения Doom: The Dark Ages демонстрирует ледяной ад

Команда id Software, выпустив Doom: The Dark Ages в мае, уже работает над дополнением, и во время недавней трансляции режиссёр Хьюго Мартин поделился первыми подробностями.
По словам Мартина, в игре будет всего одно дополнение, но оно обещает быть значимым. На первом опубликованном арте изображён Палач Рока в ледяном аду — новом месте франшизы. «В аду снег», — прокомментировал режиссёр новое окружение.
Относительно того, чего ожидать от дополнения, Мартин заявил, что оно ещё больше углубит игровую механику, представляя собой эволюцию, отчасти сравнимую с переходом от Doom (2016) к Doom Eternal.
В каком-то смысле, DLC сделает для The Dark Ages то же, что Eternal сделала для Doom (2016).
Одна из главных задач команды — повысить уровень мастерства, предоставив игрокам больше возможностей для самовыражения в освоении игровых механик.
Будет больше возможностей продемонстрировать свои навыки и освоить новые инструменты.
id Software считает, что The Dark Ages ещё предстоит многое изменить, и именно на это направлено дополнение.
лучше бы над сюжетом поработали , а то он какой то детский
а в каком мясном шутане есть взрослый сюжет? или хотя бы по каким критериям определять степень взрослости?))
Кал оф дюти)