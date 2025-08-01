Первое изображение дополнения Doom: The Dark Ages демонстрирует ледяной ад

Команда id Software, выпустив Doom: The Dark Ages в мае, уже работает над дополнением, и во время недавней трансляции режиссёр Хьюго Мартин поделился первыми подробностями.

По словам Мартина, в игре будет всего одно дополнение, но оно обещает быть значимым. На первом опубликованном арте изображён Палач Рока в ледяном аду — новом месте франшизы. «В аду снег», — прокомментировал режиссёр новое окружение.

Относительно того, чего ожидать от дополнения, Мартин заявил, что оно ещё больше углубит игровую механику, представляя собой эволюцию, отчасти сравнимую с переходом от Doom (2016) к Doom Eternal.

В каком-то смысле, DLC сделает для The Dark Ages то же, что Eternal сделала для Doom (2016).

Одна из главных задач команды — повысить уровень мастерства, предоставив игрокам больше возможностей для самовыражения в освоении игровых механик.

Будет больше возможностей продемонстрировать свои навыки и освоить новые инструменты.

id Software считает, что The Dark Ages ещё предстоит многое изменить, и именно на это направлено дополнение.